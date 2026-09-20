Wout Weghorst mal conseguia conter a felicidade neste domingo após a espetacular vitória do FC Twente por 3 a 2 sobre o PSV. O atacante marcou o importante gol de empate na reta final e viu Daouda Weidmann completar a virada alguns minutos depois, mas depois da partida o assunto na ESPN foi principalmente seu desentendimento com o árbitro Serdar Gözübüyük.

“Uma tarde fantástica, realmente para aproveitar”, começou Weghorst, visivelmente satisfeito. Segundo o atacante, o Twente executou muito bem o plano traçado previamente. “Queríamos pressionar alto em alguns momentos e, em outros, jogar no contra-ataque a partir de um bloco mais baixo. Tirando uns quinze minutos no primeiro tempo, fizemos isso muito bem durante grande parte da partida e, na minha opinião, fomos a melhor equipe.”

O próprio Weghorst fez o 2 a 2 aos 79 minutos ao passar por Matej Kovar. Houve dúvida por um instante sobre impedimento, mas o atacante logo viu no telão que seu gol seria validado. “O árbitro disse que tínhamos de esperar, mas quando vi a imagem pensei na hora: não, isso realmente não é impedimento. Então eu já sabia o suficiente.”

Segundo Weghorst, o gol de empate deu ao Twente o empurrão final para ir com tudo em busca da vitória. “Aquilo foi o sinal de partida para nós: ok, está 2 a 2, mas isso ainda não é nada. Queríamos vencer aquele jogo, demonstramos isso e, no fim, também merecemos essa vitória.” O atacante também aproveitou ao máximo o apoio em De Grolsch Veste e chamou a partida de um de seus momentos mais bonitos desde sua chegada ao Twente.

No fim, porém, também surgiu irritação em Weghorst. O atacante levou um chute no tornozelo de Armando Obispo e, em seguida, reclamou com Gözübüyük, o que acabou lhe rendendo um cartão amarelo. Weghorst, aliás, não culpou Obispo por nada: “Ele não fez isso de propósito, sabe. Foi simplesmente um lance de disputa.”

Foi principalmente a reação de Gözübüyük que incomodou Weghorst. “Quando você está no calor da batalha em uma partida dessas, acho também que um pouco de emoção é permitido”, explicou. Na sequência, o atacante criticou a forma como o árbitro o mandou sair de perto: “Ele me manda embora de um jeito que eu pensei: eu nem falo assim com o meu próprio cachorro.”

Weghorst contou que depois disse essas palavras diretamente a Gözübüyük. “Foi isso que eu disse a ele, mas por isso ele me deu amarelo. Pelo que sei, ele também fez isso nos últimos quatro jogos, então eu me pergunto se isso ainda é aleatório.” Ainda assim, o atacante não quis transformar o incidente em algo maior do que o necessário: “É uma pena, mas não é nada importante.”