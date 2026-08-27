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Wout WeghorstESPN
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Weghorst dá entrevista bizarra: "Quero primeiro agradecer a alguém, e essa pessoa é..."

Qarabag x Twente
Qarabag
Twente
Liga da Conferência
W. Weghorst

Wout Weghorst mal consegue conter a felicidade após a escapada europeia do FC Twente contra o Qarabag. O atacante de 34 anos marcou um gol importante na prorrogação e, com isso, ajudou os Tukkers a garantir uma vaga na fase de liga da Conference League.

O FC Twente havia perdido o jogo de ida em casa por 0 a 1 e também saiu atrás no placar por 1 a 0 no jogo de volta, na quinta-feira. A equipe de Enschede, no entanto, conseguiu virar completamente o confronto e acabou vencendo por 4 a 2 no placar agregado.

Para Weghorst, seu gol representou um momento especial, sobretudo porque nas últimas semanas ele recebeu muitas críticas. "Estou superfeliz", reagiu o atacante após a partida, diante das câmeras da ESPN. "É uma noite especial."

O atacante quis primeiro, após o apito final, fazer uma menção à sua fé. "Quero primeiro agradecer a alguém, e esse alguém é Deus. Ele me deu muita energia e força. Eu queria dizer isso."

Após o seu gol, as emoções ficaram claramente visíveis em Weghorst, que chegou a Enschede com grandes expectativas, mas não vinha conseguindo marcar nas últimas semanas. "É diferente, há muito sentimento envolvido agora. Eu tenho muito sentimento pelo FC Twente. Ainda preciso encontrar um pouco o meu caminho nisso. Tudo isso é um pouco vulnerável."

Segundo Weghorst, jogar pelo Twente traz emoções diferentes daquelas às quais ele estava acostumado anteriormente na carreira. "Normalmente, você é jogador de futebol. Agora, você não é apenas jogador de futebol, mas também torcedor do clube pelo qual joga. Você sabe que há expectativas e que vêm responsabilidades junto."

O experiente jogador também foi crítico em relação às próprias atuações no período recente. "Nas últimas semanas, eu absolutamente não joguei bem." Contra o Qarabag, Weghorst finalmente conseguiu voltar a ser de grande valor em um momento crucial.



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