Wayne Rooney se aposenta e é efetivado como treinador do Derby County

O ex-atacante, que estava atuando como técnico após a demissão de Phillip Cocu, receberá uma oportunidade e já será efetivado

Lenda do Manchester United e do futebol inglês, Wayne Rooney se despediu dos gramados e de quebra foi efetivado como treinador do de maneira permanente, com o agora técnico de 35 anos assinando um contrato até o final da temporada 2022-23.

O ex-capitão da seleção inglesa já vinha treinando o clube desde novembro, após a demissão de Phillip Cocu, e conseguiu melhorar - e muito - o desempenho do time. Agora, não terá que "se treinar" como jogador e poderá se dedicar exclusivamente a carreira de técnico.

Desde que assumiu o Derby County, Rooney conquistou três vitórias e quatro empates em nove partidas. Dos 19 pontos do clube na tabela de classificação da segunda divisão inglesa, 13 foram conquistados pelo ex-atacante, ainda como interino, mesmo que ele tenha tido menos partidas que o holandês no comando da equipe.

Assim, os Rams depositam sua esperança de que o desempenho do time suba ainda mais com o ídolo não tendo que "dividir seu tempo": após ser contratado no começo da temporada 2019-20, ele estava atuando como jogador-treinador.

O último jogo de Wayne Rooney, então, aconteceu em uma derrota por 3 a 0 para o , fora de casa. Na época, o técnico do Derby County já era, também, o atacante. Ele ficou por 90 minutos em campo, mas pouco conseguiu produzir. Já seu último gol como jogador profissional aconteceu na vitória diante do , por 1 a 0, na quarta rodada da Championship.

Captain. Leader. The greatest.@WayneRooney: The Manager 🐏 — Derby County (@dcfcofficial) January 15, 2021

Dessa maneira, Rooney seguirá os passos de Frank Lampard, outro que estreou como treinador profissional pelo clube do sudeste da . Após ficar muito perto de classificar os Rams de volta para a Premier League, o ex-meio-campista recebeu uma oportunidade no , onde permanece até hoje.

O primeiro jogo do ídolo, então, em sua "reestreia" como treinador, acontecerá neste sábado (16), contra o , às 12h (de Brasília), valendo a saída da zona do rebaixamento para o Derby County