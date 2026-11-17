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Maior artilheiro da história do Manchester United, Wayne Rooney falou sobre as difíceis questões de saúde mental que enfrentou enquanto jogava em Old Trafford. Apesar do enorme sucesso em campo, o ex-capitão da Inglaterra admitiu que chegou a pensar em tirar a própria vida.

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Rooney detalha dificuldades que escondia fora de campo

Em entrevista ao podcast Life At The Midpoint with Gabby Logan, o ex-atacante da Inglaterra explicou que sua vida pessoal contrastava fortemente com a regularidade de suas atuações em campo. Recém-casado e pai de seu filho mais velho, Kai, Rooney enfrentava dificuldades fora de campo.

Nos momentos mais difíceis, ele passava dois dias seguidos bebendo em casa e se escondia para que Kai não o visse naquele estado.

Longe dos olhos do público, Rooney chegou ao limite

Rooney evitava completamente os espaços públicos e só se sentia à vontade quando jogava futebol.

"Hoje posso olhar para trás e dizer que fui egoísta, mas sabia que estava passando por algo com que tinha muita dificuldade de lidar. E eu não queria que Kai me visse daquele jeito, então também me escondia por isso", disse Rooney.

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"Cheguei a um ponto em que pensava em suicídio. Você simplesmente não queria ficar perto de ninguém. Eu não queria ver pessoas na rua. Não queria entrar em lojas. Sempre me senti à vontade em um campo de futebol, mas tinha muita dificuldade com todo o resto."

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A pressão para esconder a fraqueza no auge

O maior artilheiro da história do Manchester United tentou esconder suas dificuldades no auge da carreira no clube. "Você não quer mostrar nenhuma fraqueza, então tenta disfarçar", acrescentou. "Mesmo sabendo da situação em que eu estava, era difícil admitir isso, porque eu sentia que admitir me tornaria menos homem."

Para entender o que havia de errado, Rooney procurou terapia em um período que deveria ter sido o mais feliz de sua vida. Ele continuou: "Eu conversava com um terapeuta para tentar entender o que estava acontecendo comigo porque, quando olho para trás, provavelmente estava no auge da carreira, tinha acabado de ter um filho e de me casar. Deveria ser o momento mais feliz da minha vida, mas não era. Provavelmente foi o momento mais difícil, por causa das atitudes egoístas que eu estava tomando."

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Rooney também atribuiu à esposa, Coleen, um papel importante na superação daquele período. "Coleen me ajudou muito. Ela poderia ter ido embora, a situação estava tão ruim assim, mas ficou ao meu lado e me ajudou a superar aquilo", disse.

Como o apoio ajudou Rooney a superar a crise

Reconhecer a situação em que se encontrava, em vez de se esconder, permitiu a Rooney enfrentar aquilo que vinha disfarçando. Com as sessões de terapia e a decisão de Coleen de permanecer ao seu lado, ele conseguiu atravessar aquele período e superar o isolamento que marcou seu pior momento.