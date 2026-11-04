Wayne Rooney detona Manchester United “em frangalhos” e critica falta de empenho de Bruno Fernandes na vitória sobre a Roma

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Wayne Rooney criticou duramente Bruno Fernandes pela falta de empenho durante a dramática vitória de virada do Manchester United sobre a Roma. Apesar de Matheus Cunha ter inspirado uma reação impressionante que poupou Michael Carrick de um constrangimento, Rooney ficou furioso com o esforço defensivo do capitão do clube.

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United consegue virada em competição europeia

O United protagonizou uma reação impressionante no segundo tempo para conquistar uma vitória por 3 a 2 sobre a Roma na Champions League. A equipe de Carrick foi para o intervalo perdendo por dois gols, mas reagiu de forma brilhante em Old Trafford. A virada espetacular, porém, não poupou Fernandes de duras críticas.

O ex-atacante Rooney criticou o capitão do clube pela evidente falta de empenho defensivo em um primeiro tempo ruim. Matias Soule e Donyell Malen haviam colocado a equipe da Serie A em uma vantagem confortável logo no início. Diogo Dalot deixou muito espaço na defesa, mas Rooney considerou que Fernandes não deu nenhum apoio ao companheiro.

Rooney questiona Fernandes e a equipe

Em participação no Amazon Prime, Rooney demonstrou surpresa com a falta de agressividade do United como um todo. Ele afirmou que Fernandes precisa assumir a responsabilidade quando a organização defensiva falha pelo seu lado do campo.

“No primeiro gol, se você joga em um sistema, quando Dalot avança, Bruno deve ocupar aquela posição”, explicou Rooney. “Ele precisa voltar correndo. Você é o capitão do clube, volte e assuma a responsabilidade. Vocês são uma equipe e precisam jogar como uma equipe. Se um companheiro está fora de posição, mesmo que você não queira estar ali ou voltar correndo, precisa voltar.

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“Sinto muita pena dos torcedores, porque eles não sabem o que fazer. Faz anos que não estão nessa situação, não sabem se apoiam a equipe ou se a criticam. Sinto muita pena deles. A equipe simplesmente ficou sem ideias. Não há confiança nem convicção, a equipe está em frangalhos.”

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Cunha comanda virada dramática no fim

Apesar do início péssimo, que expôs mais uma vez suas fragilidades defensivas, o United acabou mostrando a disposição que Rooney tanto cobrou. Fernandes iniciou a reação dramática ao converter uma cobrança de pênalti repetida pouco antes dos 15 minutos do segundo tempo, aproveitando a segunda chance depois de desperdiçar a primeira tentativa.

Matheus Cunha então apareceu para virar completamente a partida. O atacante marcou dois gols em um intervalo de três minutos na reta final, feito que pode ter, no fim das contas, evitado que Carrick perdesse o emprego.

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“O segundo tempo foi incrível, eles tomaram a iniciativa e mereceram vencer no fim”, reconheceu Rooney. “O primeiro tempo foi terrível, mas vimos no segundo a paixão e a entrega que queríamos. A torcida apoiou muito a equipe, e dava para sentir que ela poderia vencer a partida.”

Foco agora é o Aston Villa

O United agora precisa tentar levar esse impulso tão necessário para seu próximo compromisso nacional, enquanto busca salvar sua campanha no campeonato. A equipe de Carrick, atualmente na modesta 17ª posição da Premier League, receberá o Aston Villa de Unai Emery em Old Trafford neste fim de semana.