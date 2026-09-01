O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, surpreendeu sua torcida com várias mudanças inesperadas durante o clássico contra o rival tradicional, o Al-Ahli.
O Al-Hilal recebe o Al-Ahli, nesta terça-feira, no estádio Kingdom Arena, em partida adiada da terceira rodada da Roshn Saudi League.
Inzaghi anunciou a escalação oficial, que teve a ausência do novo atacante inglês Ollie Watkins, que ficará apenas no banco de reservas, apesar de vários relatos confirmarem que ele começaria como titular.
Em contrapartida, o marfinense Mohamed Kader Meïté será o atacante do Al-Hilal no clássico, ao lado dos pontas: o holandês Crysencio Summerville e o saudita Sultan Al-Mandash.
Watkins não foi a única surpresa, já que o treinador italiano preferiu manter o experiente meio-campista Mohamed Kanno no banco de reservas, escalando Nasser Al-Dawsari em seu lugar, ao lado do português Rúben Neves e do sérvio Sergej Milinković-Savić.
Inzaghi também decidiu não começar com o zagueiro internacional Hassan Tambakti, em meio ao seu retorno de lesão, preferindo contar com o senegalês Kalidou Koulibaly e Ali Lajami, ao lado dos laterais Mohammed Al-Mahzari e o francês Theo Hernández.
A escalação do Al-Hilal ficou da seguinte forma:
- Goleiro: Yassine Bounou
- Defesa: Mohammed Al-Mahzari - Kalidou Koulibaly - Ali Lajami - Theo Hernández
- Meio-campo: Rúben Neves - Nasser Al-Dawsari - Sergej Milinković-Savić
- Ataque: Sultan Al-Mandash - Mohamed Kader Meïté - Crysencio Summerville
Em contrapartida, o holandês Marino Pušić, técnico do Al-Ahli, decidiu tirar seu meio-campista ucraniano Artem Bondarenko da lista do clássico, em meio à grande irritação da torcida contra ele.
Pušić preferiu contar com o francês Valentin Atangana e Ziyad Al-Jehani no meio de campo, atrás do armador armênio Edouard Spertsyan, deixando de fora Bondarenko, que não apresentou seu melhor nível durante a derrota por 3 a 1 para o Al-Khaleej, na quarta rodada.
Em contrapartida, o atacante inglês Ivan Toney comandará o ataque do Al-Ahli, ao lado do brasileiro Galeno e do português Francisco Trincão, mantendo Saleh Abu Al-Shamat no banco de reservas.
A escalação do Al-Ahli ficou da seguinte forma:
- Goleiro: Édouard Mendy
- Defesa: Mohammed Suliman Bakr - Roger Ibañez - Merih Demiral - Zakaria Hawsawi
- Meio-campo: Valentin Atangana - Ziyad Al-Jehani - Edouard Spertsyan
- Ataque: Francisco Trincão - Ivan Toney - Wenderson Galeno
O Al-Hilal ocupa a segunda colocação na tabela do Campeonato Saudita, com 9 pontos em 3 vitórias, enquanto o Al-Ahli aparece em sétimo, com 6 pontos, em duas vitórias e uma derrota.