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Watkins: a bofetada do Manchester City foi o motivo da minha ida ao Al-Hilal

O. Watkins
Al Hilal
Manchester City
Campeonato Saudita
England
Arábia Saudita

Declarações impactantes do novo reforço

O inglês Ollie Watkins, novo atacante do Al-Hilal, revelou os bastidores de sua chegada ao clube, explicando que a vitória sobre o Manchester City no Mundial de Clubes foi uma das razões que o motivaram.

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O Al-Hilal havia vencido o City por 4 a 3 nas oitavas de final do Mundial de Clubes no ano passado, antes de anunciar a contratação de Watkins, neste último domingo, com um contrato de 3 anos, vindo do Aston Villa.

Watkins declarou ao centro de imprensa do Al-Hilal: "É um passo maravilhoso e especial para mim, estou extremamente feliz em me juntar a este clube tradicional".

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E acrescentou: "Vim para o Al-Hilal porque é o maior clube da Ásia e o mais vencedor de títulos, além de possuir uma enorme base de torcedores no mundo, e quero fazer essas pessoas felizes sem a menor dúvida".

E prosseguiu: "Mal posso esperar para começar minha missão, e é bom que meu primeiro jogo seja em nossa casa, e espero ajudar a equipe a conquistar a vitória".

E concluiu: "A vitória do Al-Hilal sobre o Manchester City foi uma das coisas que mais me motivaram a dar este passo e a conhecer este clube e todo o campeonato saudita".

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