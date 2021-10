Watford x Liverpool: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste sábado (16), pela oitava rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

De olho na liderança, o Liverpool visita o Watford neste sábado (16), no estádio Vicarage Road, a partir das 8h30 (de Brasília), pela oitava rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Watford x Liverpool DATA Sábado, 16 de outubro de 2021 LOCAL Vicarage Road, Watford - ING HORÁRIO 8h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Watford quer a vitória diante de sua torcida / Foto: Getty Images

A partida deste sábado será transmitida pela ESPN Brasil, na tv fechada. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na parte debaixo da tabela, o Watford vai em busca da vitória diante de sua torcida para se distanciar da zona de rebaixamento.

O time não deve ter Sierralta, Kabasele e Etebo, lesionados, enquanto Josh King é dúvida.

Do outro lado, o Liverpool quer o triunfo para tentar assumir a liderança da Premier League.

Os Reds têm dúvidas quanto as condições físicas de Diogo Jota e Alexander-Arnold, enquanto Elliott e Thiago Alcanta seguem no departamento médico. Alisson e Fabinho, que atuaram com a seleção brasileira na noite de quinta-feira, devem iniciar o duelo no banco de reservas.

Provável escalação do Watford: Foster; Ngakia, Troost-Ekong, Cathcart, Rose; Sissoko, Kucka; Sarr, Tufan, Sema; Dennis.

Provável escalação do Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson; Jones, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

WATFORD

JOGO CAMPEONATO DATA Leeds 1 x 0 Watford Premier League 2 de outubro de 2021 Watford 1 x 1 Newcastle Premier League 25 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Everton x Watford Premier League 23 de outubro de 2021 11h (de Brasília) Watford x Southampton Premier League 30 de outubro de 2021 11h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 2 x 2 Manchester City Premier League 3 de outubro de 2021 Porto 1 x 5 Manchester City Champions League 28 de setembro de 2021

Próximas partidas