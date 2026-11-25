Compartilhar Siga GOAL no Google

O Watford anunciou Edward Iordanescu, ex-técnico da Romênia, como novo treinador, poucos dias após demitir Alessio Dionisi depois de uma derrota por 4 a 0 para o Sheffield United. Aos 48 anos, ele se torna o 25º técnico desde que a família Pozzo assumiu o clube, em 2012, e encontra um time apenas três pontos acima da zona de rebaixamento da Championship após um início ruim.

Publicidade

Iordanescu está “muito confiante”

Iordanescu substitui Dionisi, demitido no domingo após apenas cinco meses no cargo. O Watford perdeu sete de seus últimos 10 jogos na liga, incluindo a derrota por 4 a 0 para o Sheffield United no sábado. “Estou muito orgulhoso e feliz por estar neste clube”, disse o novo técnico ao site oficial do Watford.

Ele acrescentou: “Vejo que o time está em um momento difícil, mas já assisti a muitos jogos nos últimos dias e estou muito confiante em relação ao futuro.”

Sexto novo técnico em 18 meses

O romeno é o 25º técnico do Watford desde que a família Pozzo assumiu o clube, em 2012, e o sexto contratado em menos de 18 meses, segundo a BBC Sport. Alexandru Radu, Grzegorz Mokry e Michele Iannucci integrarão sua comissão técnica.

Iordanescu acompanharia das arquibancadas o confronto de quarta-feira contra o Blackburn Rovers pela Championship . O ex-defensor do Watford Adrian Mariappa comandaria o time na partida ao lado de Paul Furlong e Lloyd Doyley. Antes desse jogo, o Watford havia vencido apenas quatro de suas 16 partidas e somado só um ponto dos 24 possíveis fora de casa.

Publicidade Publicidade

Currículo com títulos

O Watford é o primeiro trabalho de Iordanescu desde que ele deixou o Legia Varsóvia, em outubro de 2025. Durante sua passagem pela Polônia, conquistou a Supercopa da Polônia. Antes, levou o CFR Cluj ao título romeno e a duas copas nacionais, além de ter comandado CSKA Sofia e Steaua Bucareste.

Tópicos relacionados

Próximas partidas DER Championship 10:00 WAT

Ele passou dois anos e meio à frente da Romênia e levou a seleção às oitavas de final da Eurocopa de 2024, quando foi derrotada por 3 a 0 pela Holanda. Iordanescu é filho de Anghel Iordanescu, que levou a Romênia às quartas de final da Copa do Mundo de 1994.

Watford busca estabilidade

A primeira tarefa de Iordanescu será afastar o Watford do perigo, a começar pelo jogo contra o Derby no sábado.

Publicidade

Ele também tentará trazer estabilidade a um clube que, antes de sua chegada, já havia contratado 12 técnicos efetivos desde o fim da temporada 2020–21.