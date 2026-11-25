Iordanescu está “muito confiante”
Iordanescu substitui Dionisi, demitido no domingo após apenas cinco meses no cargo. O Watford perdeu sete de seus últimos 10 jogos na liga, incluindo a derrota por 4 a 0 para o Sheffield United no sábado. “Estou muito orgulhoso e feliz por estar neste clube”, disse o novo técnico ao site oficial do Watford.
Ele acrescentou: “Vejo que o time está em um momento difícil, mas já assisti a muitos jogos nos últimos dias e estou muito confiante em relação ao futuro.”
Sexto novo técnico em 18 meses
O romeno é o 25º técnico do Watford desde que a família Pozzo assumiu o clube, em 2012, e o sexto contratado em menos de 18 meses, segundo a BBC Sport. Alexandru Radu, Grzegorz Mokry e Michele Iannucci integrarão sua comissão técnica.
Iordanescu acompanharia das arquibancadas o confronto de quarta-feira contra o Blackburn Rovers pela Championship. O ex-defensor do Watford Adrian Mariappa comandaria o time na partida ao lado de Paul Furlong e Lloyd Doyley. Antes desse jogo, o Watford havia vencido apenas quatro de suas 16 partidas e somado só um ponto dos 24 possíveis fora de casa.
Currículo com títulos
O Watford é o primeiro trabalho de Iordanescu desde que ele deixou o Legia Varsóvia, em outubro de 2025. Durante sua passagem pela Polônia, conquistou a Supercopa da Polônia. Antes, levou o CFR Cluj ao título romeno e a duas copas nacionais, além de ter comandado CSKA Sofia e Steaua Bucareste.
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Ele passou dois anos e meio à frente da Romênia e levou a seleção às oitavas de final da Eurocopa de 2024, quando foi derrotada por 3 a 0 pela Holanda. Iordanescu é filho de Anghel Iordanescu, que levou a Romênia às quartas de final da Copa do Mundo de 1994.
Watford busca estabilidade
A primeira tarefa de Iordanescu será afastar o Watford do perigo, a começar pelo jogo contra o Derby no sábado.
Ele também tentará trazer estabilidade a um clube que, antes de sua chegada, já havia contratado 12 técnicos efetivos desde o fim da temporada 2020–21.