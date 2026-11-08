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Warren Zaïre-Emery expressou enorme entusiasmo com a possibilidade de voltar à seleção sob o comando do novo técnico da França, Zinedine Zidane. O destaque do Paris Saint-Germain está pronto para recuperar seu lugar na equipe após um período frustrante afastado da seleção.

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Redenção para a promessa parisiense

Zaïre-Emery finalmente está pronto para vestir novamente a famosa camisa azul depois que uma série de problemas físicos o impediu de integrar a seleção durante a última pausa para jogos internacionais. O adolescente havia sido incluído na convocação anterior de Zidane, mas precisou se retirar por causa de uma lesão. Com isso, o talentoso meio-campista teve de assistir de fora enquanto seus companheiros jogavam sem ele.

Embora não pudesse jogar naquela ocasião, o jogador revelado nas categorias de base do PSG fez questão de visitar a seleção para manter o vínculo com o grupo durante a partida mais recente. Ao recordar aquele período difícil, o jovem admitiu que ficar de fora foi duro, mas disse ter sido bem recebido pelos outros jogadores. “Foi frustrante, sem dúvida. Fui vê-los depois do último jogo, todos me receberam muito bem e mal posso esperar para encontrá-los novamente”, disse, segundo o Foot Mercato.

Zaire-Emery está empolgado para trabalhar com Zidane

Pela primeira vez, o prodígio de 20 anos terá a oportunidade de aprimorar seu futebol sob o olhar atento de Zidane. A transmissão de conhecimento de um dos maiores meio-campistas que já pisaram em campo para um dos jovens talentos mais promissores do país promete ser um momento decisivo na carreira em rápida ascensão do adolescente. O meio-campista sabe bem o que significa trabalhar ao lado de um verdadeiro ícone do futebol e está ansioso para aprender com o campeão da Copa do Mundo.

Empolgado com a perspectiva de trabalhar com o treinador, Zaire-Emery não escondeu o entusiasmo antes de se apresentar à seleção. “Ter minha primeira experiência com o novo técnico será algo especial, e estou ansioso por isso”, disse, radiante.

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Disputa tática sobre a posição

Enquanto o jogador se concentra em seu retorno, surgiu um debate tático entre o técnico de seu clube e o da seleção sobre a posição em que ele rende mais. Luis Enrique tem usado o jovem com frequência como lateral-direito no Parc des Princes, função na qual o jogador demonstrou notável capacidade de adaptação e força. Zidane, porém, tem uma visão muito diferente para o futuro do parisiense na seleção. “Não vejo Warren Zaïre-Emery como lateral-direito de forma alguma. Ele é bom no meio-campo, não estamos em um clube. Quando convoco um jogador, quero vê-lo em sua posição”, explicou Zidane.

Questionado sobre esses comentários, Enrique preferiu ser diplomático a entrar em uma discussão pública com outro treinador renomado. O espanhol se mostrou impressionado com a maturidade de seu jovem comandado em diferentes funções, mas respeita a autonomia do técnico da seleção. “Se tenho algum conselho para dar a Zinedine Zidane? Cada técnico faz seu trabalho, Zidane faz o dele muito bem”, comentou o técnico do PSG.

Jogos decisivos na Liga das Nações

O desafio imediato para Zaïre-Emery e seus companheiros da França envolve duas partidas cruciais na Liga das Nações. A França viajará à Itália em 12 de novembro para um confronto de peso antes de voltar para casa e enfrentar a Turquia em Bordeaux, apenas três dias depois. Essas partidas serão testes importantes para os planos táticos de Zidane e para a integração de jovens talentos como o meio-campista do PSG. Para Zaïre-Emery, trata-se de mais do que uma recuperação física: é a chance de provar que merece estar no centro da revolução francesa sob o comando de Zidane.