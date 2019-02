Wanda Nara leva caso Icardi à TV e diretor da Inter entra ao vivo para responder

Esposa e agente destacou a vontade do argentino em permanecer no clube

Mauro Icardi segue sendo notícia, mas outra vez não foi por conta de seu futebol. O jogador da Inter de Milão, que vive momento complicado no clube após perder a braçadeira e não ser relacionado para os jogos da equipe, viu a sua esposa e agente, Wanda Nara, voltar a falar sobre a renovação de contrato, e destacou a vontade do jogador em permanecer no clube italiano.

"Alguns dizem que tiraram a braçadeira de Icardi, mas na verdade tiraram a perna. Ele sempre jogou com orgulho na Inter e nunca pensou em dinheiro. Caso contrário, ele teria reagido de outra forma. Ele veste a camisa da Inter com orgulho. Para nós, a Inter é uma família, não queremos sair daqui", disse.

"Se eu fui alertada sobre a perda da braçadeira? Não, nunca passou pela minha cabeça. Ninguém me falou nada, nem mesmo durante as reuniões. Estou sempre em contato com todos no clube, mas ficamos sabendo via Twitter", completou.

Nara ainda falou sobre o episódio que teve o seu carro atacada por torcedores na Inter e revelou ajuda do clube.

"Estava acompanhando o meu filho que estava jogando, não queria que tivesse vindo a público, mas quando você faz uma reclamação, as coisas saem do controle. Não falei com o Mauro na hora porque ele estava dormindo. Eu não tenho ninguém aqui e a Inter é a minha família, então os chamei. Marotta me contatou logo depois e consertamos tudo. Eles me ajudaram", disse.

Mais artigos abaixo

O CEO da Inter, Beppe Marotta, também revelou que um novo contrato está sendo preparado para apresentar a Icardi e explicou a decisão de tirar a braçadeira do argentino.

"Temos que diluir a tensão, devemos restaurar a serenidade para Wanda e Mauro. Não era uma medida disciplinar, mas às vezes os chefes de família também devem fazer escolhas contra querer criar seus filhos. Mauro tem 25 anos, ele tem tempo para crescer. Fui eu quem explicou o motivo da nossa escolha e, para a Wanda, gostaria apenas de deixar claro que estamos trabalhando pelo bem da Inter. Foi uma decisão relutante, mas justa. Em breve nos encontraremos, eu fiz um compromisso com ela. Apresentaremos uma proposta de contrato e eles aceitarão ou não", concluiu.