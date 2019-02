Wanda Nara já teria dado o recado: Icardi não volta para a inter se não tiver a faixa

Esposa e empresária do atacante impôs condição para que atacante retorne às atividades com os Nerazzurris

De acordo com o jornal La Gazzetta dello Sport, a trégua entre Mauro Icardi e Inter de Milão está longe de ser alcançada.

A publicação revelou que a conversa ao vivo no programa Tiki Taka entre Beppe Marotta, CEO dos Nerazzurris e Wanda Nara, esposa e empresária do atacante, não foi suficiente para colocar panos quentes na situação, apesar da posição definida das duas partes.

E, mesmo com a iminência de retomar as tratativas para a extensão do contrato atual do camisa 9, alguns companheiros de equipe estariam insatisfeitos com a indefinição do status de Icardi, um dos motivos da substituição do posto de capitão da equipe para o goleiro Samir Handanovic.

Outro veículo italiano, o Corriere della Serra, atribui a retomada do posto pelo jogador como condição para seu retorno ao time. Além da capitania, Nara deseja receber um pedido formal de desculpas por parte da Inter para que Icardi volte a atuar normalmente.

Vale lembrar que o argentino foi alvo de especulações na última janela de transferências e teve seu nome ligado ao Real Madrid e Juventus, mas não recebeu nenhuma proposta oficial.