Wanda Nara indica que Icardi segue na Inter: "Lendo as páginas da renovação"

Esposa e agente do argentino realiza tratativas para fechamento do acordo entre as partes

Esposa e empresária de Mauro Icardi, Wanda Nara fez um tweet que acendeu a esperança nos torcedores da Inter de Milão em relação à permanência do jogador na equipe.

Por meio do Twitter, Nara fez uma postagem comentando sobre a análise do contrato de extensão do vínculo do camisa 9 com a seguinte frase: "São 0h30 (horário de Milão) e eu estou lendo as páginas da renovação" e marcou Icardi.

Icardi teve seu nome ligado ao Real Madrid recentemente e já recebeu interesse de outras equipes do primeiro escalão do futebol europeu. No entanto, não há nada oficial ligado a ele até o momento.

Em 200 partidas com o time italiano desde julho de 2013, quando saiu da Sampdoria, Mauro Icardi acumula 119 gols, 25 passes decisivos e é o capitão da agremiação.