Wanda Nara bate boca com Cassano em programa de TV por causa de Icardi

O jogador argentino tem sido alvo de diversas polêmicas juntamente com as declarações de sua esposa e empresária nas redes sociais

A novela que envolve Mauro Icardi ganha mais um capítulo. Durante o programa da TV italiana, Mediaset, transmitido no último domingo (24), Antonio Cassano, ex-jogador do Real Madrid, Roma e Inter de Milão, quis comentar sobre o atacante argentino e acabou entrando em uma discussão séria com Wanda Nara, esposa e empresária do jogador.

“Seja lá o que ele tenha feito, tanto para seus companheiros ou para o técnico, deve ser esclarecido no vestiário”, disse o italiano. “[Luciano] Spaletti não é louco, nem os donos do clube... ele [Icardi] tem que se desculpar e manter o bom relacionamento até junho, e aí cada um para o seu lado. Por que ele está afastado não quero saber, mas devem fazer as pazes, dar um aperto de mãos e ficar juntos pelo menos até junho”.

Cassano admitiu que também já fez “muitas besteiras” durante seu tempo como jogador, e que o seu conselho a Icardi era de um profissional a outro.

Após este comentário, a esposa do jogador rebateu: “Já chega. Ele não tem que fazer nada, ele está lá todos os dias com os fisioterapeutas, tudo é encenação, ele não fez nada... toda vez que Mauro teve que escolher, ele optou por ficar na Inter”, declarou a argentina, que não hesitou em relembrar a publicação de Marcelo Brozovic no qual dizia que a capitania de Icardi foi retirada a favor de Samir Handanovic.

A discussão só teve fim quando Cassano deu a solução com uma verdade sobre Icardi e a Inter.

“A Inter tem que garantir a vaga na Champions, estão esperando Icardi e precisam de seus gols. Do contrário, a Inter terá problemas, que também serão seus [Wanda] e de Icardi”, concluiu.