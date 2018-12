Walter é suspenso por doping por uso de substância contra obesidade, afirma site

Atacante, ex-Cruzeiro, Fluminense e Internacional, ajudou o CSA a conquistar o acesso para a Série A do Brasileirão nesta temporada

Ex-Cruzeiro, Fluminense, Internacional, Porto, entre outras equipes, o atacante Walter está suspenso por doping, segundo o Uol Esporte. A decisão, de acordo com o portal, foi publicada na mais recente atualização da lista de atletas punidos pela ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem).

O atacante, de 29 anos, testou positivo para furosemida, um diurético, e para metabólitos de sibutramina, substância presente em remédios que combatem a obesidade, durante partida entre CSA e Brasil de Pelotas, pela Série B, em 5 de julho deste ano.

Pelo menos cinco meses foram necessários para que uma punição fosse aplicada ao jogador pela ABCD, que tem sido criticada pela lentidão com que tem lidado com casos de doping. Vale destacar que, no início de outubro, o CSA informou que a contraprova do exame antidoping colhido por Walter naquele 5 de julho também havia confirmado o resultado analítico adverso.

Com isso, desde o início de outubro já tinham sido cumpridos os trâmites legais para que Walter tivesse seu caso avaliado pelo ABCD, que deveria ter aplicado uma suspensão preventiva neste caso. Com a lentidão do órgão, Walter acabou disputando a reta final da Série B do Brasileirão, atuando em todas as oito partidas do CSA no período, quase sempre como titular, e ajudando o clube a conseguir o avanço para a elite.

Agora que foi suspenso preventivamente, Walter deverá entrar na fila de julgamentos do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJDA), em Brasília. No entanto, o julgamento deve demorar, uma vez que jogadores flagrados no primeiro semestre de 2017 não foram julgados até hoje e, enquanto isso, não podem atuar.