O comunicador Walid Al-Farraj gerou uma onda de polêmica em torno do futuro de Fahd Sindi, presidente do Al-Ittihad, em meio ao clima de insatisfação da torcida que o "Al-Amid" vive no período atual, especialmente após o início irregular da equipe na Roshn Saudi League.

O Al-Ittihad empatou com o Al-Khaleej pelo placar de 1 a 1 na primeira rodada da competição, em uma partida que aumentou a raiva da torcida, que esperava um início diferente após a grande vitória por 4 a 0 sobre o Al-Jazira, dos Emirados, no play-off da Liga dos Campeões da Ásia de elite.

Walid Al-Farraj afirmou por meio de sua conta oficial na plataforma de rede social X: "Não vou desperdiçar meu tempo pedindo a saída de Fahd Sindi, pois a decisão não está em suas mãos", ressaltando que o futuro do presidente do Al-Ittihad não está ligado aos desejos da torcida ou às cobranças da imprensa, mas sim à decisão das autoridades responsáveis pela gestão do setor esportivo.

Leia também: A loucura do mercado: o Al-Hilal manipula todo mundo e Benzema é uma grande crise!

Al-Farraj acrescentou: "Tenho certeza de que a alta administração do PIF e o Ministério do Esporte não se contentam com o clima de insatisfação que o clube e sua torcida vivem", numa alusão a que a situação atual dentro do Al-Ittihad pode exigir uma intervenção das autoridades competentes e a tomada de decisões no período que vem.

O comunicador saudita prosseguiu em sua fala sobre o futuro do presidente do Al-Ittihad, dizendo: "Sindi é uma carta que se queimou junto à torcida e à população", numa alusão à queda da popularidade de Fahd Sindi entre os torcedores do "Al-Amid", que passaram a exigir mudanças dentro do clube após o descontentamento com a situação atual.

As declarações de Al-Farraj coincidiram com críticas crescentes ao dossiê de contratações e ao apoio que o Al-Ittihad recebe, num momento em que parte da torcida entende que o clube não se movimentou de forma suficiente para reforçar seu elenco antes do início da temporada.

Al-Farraj encerrou sua mensagem dizendo: "Certamente há alguma decisão que será anunciada esta semana. O setor esportivo está em mãos confiáveis", declarações que abriram a porta para especulações sobre a possibilidade de novas decisões administrativas dentro do Al-Ittihad nos próximos dias.

O futuro de Fahd Sindi em seu cargo permanece indefinido oficialmente até o momento, mas as declarações de Al-Farraj refletem a dimensão das pressões que cercam a diretoria do "Al-Amid", em meio à expectativa da torcida quanto às decisões que os próximos dias podem trazer sobre o futuro do clube.