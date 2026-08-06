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FBL-ASIA-C1-AL-AHLI-MACHIDA ZELVIAAFP
Ahmed Mansy

Traduzido por

Walid Al-Farraj anima a torcida: o Al-Ahli será um nome de peso apesar de todos os obstáculos

Al Diriyah x Al-Ahli
Al Diriyah
Al-Ahli
Campeonato Saudita
M. Pusic
M. Jaissle
Arábia Saudita
Países Baixos
Alemanha

O "Raqi" continuará suas conquistas apesar das dificuldades?

O jornalista saudita Waleed Al-Farraj trouxe boas notícias para a torcida do Al-Ahli, ao afirmar que a equipe será um número importante na próxima temporada da Roshn League, apesar de todos os obstáculos e percalços que enfrentou.

Al-Farraj escreveu através de sua conta pessoal na rede social "X": "Apesar de todos os obstáculos e percalços, o Al-Ahli será um número importante dentro de campo e nas arquibancadas, com o início de uma temporada que testemunhará muitas oscilações, mas será vencida pelo mais combativo, com mais garra e mais determinação".

E acrescentou: "A saída do técnico foi uma catástrofe naquele momento, mas foi uma experiência bem-sucedida que pode se repetir com nomes inesperados. Sejam otimistas".

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O jornalista saudita se refere à saída do técnico alemão Matthias Jaissle, cerca de duas semanas antes do início da caminhada do Al-Ahli na Roshn League, após 3 anos completos nos quais conduziu a equipe à conquista de dois títulos da AFC Champions League Elite.

Campeonato Saudita
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL

E a apenas uma semana do início da Roshn League, o Al-Ahli anunciou a contratação do holandês Marino Pusic para comandar a equipe na próxima temporada, em meio a um clima de dúvida sobre sua capacidade de dar continuidade ao trabalho de seu antecessor alemão.

O Al-Ahli também passou por algumas turbulências administrativas, após a saída de seu ex-presidente Khaled Al-Ghamdi, a fim de se candidatar às eleições para a presidência da Federação Saudita de Futebol, além da saída dos capitães da equipe, o marfinense Franck Kessié e o argelino Riyad Mahrez.

O Al-Ahli inicia oficialmente a nova temporada no dia 13 de agosto deste ano, quando enfrentará o Al-Diriyah, na primeira rodada da Roshn League saudita.

O "Al-Raqi" busca a conquista do Campeonato Saudita, ausente de suas prateleiras desde 2016, além de manter o título da AFC Champions League Elite, com o qual foi coroado nas duas últimas temporadas.

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