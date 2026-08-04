O jornalista saudita Waleed Al-Farraj expressou seu descontentamento com a seleção da Arábia Saudita, antes do retorno às competições oficiais no próximo período.

A seleção saudita havia se despedido da Copa do Mundo de 2026 na fase de grupos, após terminar na lanterna do Grupo 8 com dois pontos, conquistados nos empates com Uruguai e Cabo Verde, e a derrota para a Espanha por 4 a 0.

Al-Farraj publicou uma mensagem em sua conta pessoal no "X", na qual escreveu: "A situação da seleção saudita antes da Copa do Golfo e da Copa da Ásia não convida ao otimismo quanto a disputar o título em ambos os torneios".

A Arábia Saudita sedia a Copa do Golfo Arábico "Golfo 27" nos meses de setembro e outubro deste ano, antes de sediar a Copa da Ásia de 2027 no início do próximo ano.

O jornalista saudita acrescentou: "Depois disso, chegaremos à convicção sobre a decisão de reduzir o número de jogadores estrangeiros no Campeonato Saudita. A crise da seleção saudita na falta de talentos foi causada pela contratação excessiva de jogadores estrangeiros em todas as categorias".

O último período testemunhou um clima de polêmica em torno do número de jogadores estrangeiros na Saudi Pro League, depois que ele aumentou recentemente para 10, sendo 8 de qualquer faixa etária, além de 2 abaixo de 21 anos.

Vale lembrar que a seleção saudita não conquistou nenhum título há 23 anos, mais precisamente desde a conquista da Copa do Golfo Arábico de 2003, sendo que a maior conquista desde então foi a classificação para a final da Copa da Ásia de 2007, antes da derrota para o Iraque.