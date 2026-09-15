O jornalista saudita Waleed Al-Farraj comentou a dura derrota do Al-Nassr diante do anfitrião Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 4 a 0, na noite desta terça-feira, pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O Al-Nassr fez uma partida muito ruim e sofreu com o excesso de erros defensivos, encaixando uma dura derrota no início de sua caminhada asiática.

Os quatro gols do Al-Ain foram marcados por Hussein Rahimi, com dois gols (aos 25 e aos 63 minutos), Sofiane Rahimi (aos 72) e Giorgos Giakoumakis (aos 85).

Al-Farraj disse em uma publicação em sua conta na rede social "X": "Pesada, mas talvez seja um abalo seguido de um tratamento rápido".

Vale lembrar que o Al-Nassr ocupa a terceira posição na classificação da Liga Roshn Saudita de Profissionais, com 16 pontos em 7 partidas, tendo conquistado 5 vitórias, um empate e uma derrota.

O Al-Nassr sofre desde o início da temporada com erros catastróficos, especialmente na defesa e no gol, o que provocou grande revolta da torcida.

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