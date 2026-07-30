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Al Ahli v Johor Darul Ta'zim: AFC Champions EliteGetty Images Sport
Ahmed Mansy

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Walid Al-Faraj ataca o Newcastle por causa de Jaissle e exige indenização ao Al-Ahli

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O técnico alemão chocou o "elegante" com a decisão de partir

O jornalista saudita Waleed Al-Farraj lançou um forte ataque ao Newcastle United devido à sua aproximação para contratar o alemão Matthias Jaissle, atual treinador do Al-Ahli.

Relatos da imprensa haviam confirmado que Jaissle apresentou seu pedido de demissão do comando do Al-Ahli nesta quinta-feira, para assumir o comando do Newcastle United na próxima temporada, como substituto de seu antigo treinador Eddie Howe.

Al-Farraj publicou um tuíte em sua conta pessoal no "X", no qual escreveu: "A saída do treinador campeão da elite asiática duas semanas antes do início do campeonato é uma notícia chocante".

E acrescentou: "Jaissle não encontraria ninguém que pagasse a ele 11 milhões de dólares como cláusula de rescisão, a não ser um clube como o Newcastle, e talvez o contratem por 12 milhões de dólares, o que significa 23 milhões de dólares anuais. Essa é uma forma de investimento?".

O jornalista saudita concluiu seu tuíte, dizendo: "O mínimo de cortesia com o Al-Ahli seriam compensações financeiras e morais".

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Vale lembrar que Jaissle comanda o Al-Ahli desde 2023, e teve sucesso ao conquistar com ele o título da Liga dos Campeões da Ásia da elite por duas temporadas consecutivas, além de vencer com ele o título da Supercopa Saudita após uma ausência de 9 anos completos.

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