Walid Al-Faraj aborda a crise entre o Al-Ahly e a Federação Egípcia com uma pergunta incisiva

O jornalista saudita Walid Al-Faraj comentou sobre a crise entre o Al-Ahly e a Federação Egípcia de Futebol, relacionada às gravações da conversa do árbitro Mahmoud Wafa com os árbitros de vídeo-assistência durante a partida da equipe contra o Ceramica Cleopatra.

O Al-Ahly empatou com o Ceramica Cleopatra por 1 a 1 na primeira rodada da fase final do Campeonato Egípcio, em partida em que o Al-Ahly reclamou um pênalti nos últimos segundos, mas o árbitro negou a marcação após consultar o VAR.

O Al-Ahly solicitou, em comunicado oficial, o acesso às conversas entre o árbitro da partida e o árbitro de vídeo durante a revisão da jogada, com base nas declarações de Oscar Ruiz, presidente da Comissão de Árbitros, nas quais ele confirmou o direito de cada clube a tal acesso mediante o pagamento das taxas financeiras, com a necessidade de divulgar os detalhes da conversa para garantir a imparcialidade e a transparência.

A audiência estava marcada para hoje, domingo, mas não ocorreu, sob o pretexto de “ausência das pessoas legalmente autorizadas a comparecer pela Federação de Futebol”.

Walid Al-Faraj disse em um tuíte em sua conta na plataforma “X”: “O Al-Ahly egípcio solicitou a audição da gravação da sala do VAR da partida do Al-Ahly contra o Ceramica. A Federação de Futebol concordou, mas exigiu a presença do diretor de futebol e do técnico, enquanto o Al-Ahly queria a presença de um membro da diretoria, um ex-árbitro e um técnico de áudio”.

E continuou: “Não entendo por que a Federação Egípcia de Futebol recusou a entrada da delegação do Al-Ahly... Será que há algo na gravação?”.

A delegação do Al-Ahly compareceu à sede da Federação liderada por Sayed Abdel Hafiz, acompanhada por Jamal Jabr, diretor de comunicação do clube, um especialista em áudio e um ex-árbitro, antes de serem informados de que a sessão não poderia ser realizada.

A Federação de Futebol havia enfatizado a necessidade de apenas dois membros da comissão técnica e administrativa ligados à partida estarem presentes, desde que fossem os únicos autorizados a permanecer na área técnica.

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