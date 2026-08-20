Waleed Al-Farraj abre fogo: não sei o motivo da presença de Benzema!

O comentarista Walid Al-Faraj lançou um ataque contundente ao francês Karim Benzema, atacante do Al-Hilal, após sua atuação apagada na partida contra o Al-Feiha, na noite de quinta-feira, pela segunda rodada da Liga Roshn dos Profissionais.

Leia também: Com a cabeça fora de campo: revolta em chamas exige a saída de Benzema do Al-Hilal!



Benzema foi titular na partida que o Al-Hilal venceu por 3 a 0, mas o atacante francês não trouxe o incremento ofensivo esperado, o que trouxe de volta ao primeiro plano as críticas sobre seu desempenho com o "Líder".

Al-Faraj, durante seu programa "Rotana Sport com Walid", demonstrou estranheza com o nível apresentado por Benzema, questionando o motivo de o jogador continuar dessa forma no Al-Hilal, diante das grandes expectativas que acompanharam sua chegada à equipe.

Al-Faraj disse: "O que Karim Benzema está fazendo? Não sei qual é o segredo da presença dele no Al-Hilal!", em crítica direta ao desempenho do atacante francês, que até agora não conseguiu convencer parte dos torcedores de sua capacidade de liderar o ataque da equipe da forma esperada.

Vocês podem discutir os temas e as notícias com mais profundidade nos fóruns "Kooora"

O comentarista saudita acrescentou: "Ou ele está acabado, ou não está com disposição, ou quer ir embora?", numa referência a diversas possibilidades pelas quais tenta explicar a situação do jogador, afirmando que o que ele apresenta atualmente não condiz com seu valor técnico e sua grande história.

Al-Faraj concluiu seu ataque dizendo: "Ele não deixa nenhuma lembrança, como se dissesse: agradeçam a Deus por eu jogar com vocês", numa descrição incisiva da situação de Benzema, renovando assim os questionamentos sobre seu futuro no Al-Hilal, apesar de Simone Inzaghi ter afirmado, após a vitória sobre o Al-Feiha, que o jogador está "bem e vai ajudar a equipe".