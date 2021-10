WaldemarDay: torcedores do Flamengo brincam com aniversário do anúncio do "Senhor Waldemar"

Em 2003, Waldemar Lemos era escolhido como substituto de Oswaldo de Oliveira, seu irmão; episódio gerou frases icónicas marcadas na história

Neste dia 14 de outubro, há 18 anos, o Flamengo procurava um treinador para substituir Oswaldo de Oliveira, e nada melhor do que alguém de casa, como disse Edilson "Capetinha" na época: "É mais fácil deixar uma pessoa, como o Waldemar, que está aqui há muito tempo". Mas, assim como Cícero Melo comentou, "só quem não gostou foi a torcida rubro-negra presente à Gávea" na época.

Waldemar Lemos de Oliveira, o famoso Senhor Waldemar, era anunciado como novo treinador do Flamengo para o lugar de seu irmão, Oswaldo. Eduardo Moraes, diretor da equipe na época, foi o encarregado de dar a informação, e acabou recebendo alguns "elogios" dos torcedores lá presentes. A memorável frase "o novo técnico do Flamengo é o Senhor Waldemar" ficou marcada na história.

A torcida do Flamengo não esperava que Waldemar fosse o escolhido para assumir o cargo, e sim algum treinador de expressão. Porém, a diretoria escolheu manter o auxiliar como técnico, pois já conhecia o elenco ao fim do Campeonato Brasileiro. Após o anúncio, a pergunta de Cícero Melo também é lembrada pelos torcedores: "Por que o Waldemar?". Além disso, a reação, ou não, do diretor Eduardo Moraes, o "Vassoura", ficou evidente, já que nem responder a pergunta ele conseguiu pela surpresa que os flamenguistas o causaram, quando começaram com os xingamentos.

Apesar do ocorrido, o ano do Flamengo foi mediano, já que chegou à final da Copa do Brasil, sendo derrotado para o poderoso Cruzeiro daquele ano, e terminou o Brasileirão em oitavo colocado, longe do rebaixamento, com 18 vitórias, 12 empates e 16 derrotas.

Nas redes, os torcedores relembram o dia como um marco na história rubro-negra. Confira algumas postagens:

