Wahbi sobre suas escolhas para a Copa do Mundo: “Não descartei nem Al-Naybet nem Mustafa Hajji!”

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, afirmou que a escolha da lista definitiva de convocados para a Copa do Mundo de 2026 não foi uma tarefa fácil, devido à grande proximidade no nível dos jogadores, ressaltando que a comissão técnica só definiu os nomes finais nos últimos momentos.

Wahbi assumiu o comando da seleção marroquina poucas semanas antes do início da Copa do Mundo de 2026, em meio a grandes expectativas de repetir o feito da edição de 2022.

No entanto, a seleção marroquina ficou limitada às quartas de final, após ser eliminada pela França por 0 a 2.

Wehbe afirmou, em entrevista coletiva divulgada pelo site do campeonato marroquino: “Quando anunciamos a lista dos 26 jogadores, deixamos claro que o processo de seleção foi extremamente difícil até os últimos momentos. Fomos obrigados a realizar um estágio e, até o fim, continuamos decidindo quais jogadores entrariam na lista, o que confirma que as diferenças entre os selecionados e os não convocados foram mínimas”.

E acrescentou: “Não dá para dizer que os jogadores selecionados fossem muito melhores do que os demais. Por isso mesmo, tivemos grande dificuldade em montar a lista. Além disso, precisamos parar de buscar desculpas, seja falando de lesões, cansaço ou a ausência de um jogador específico. Não penso dessa forma; pelo contrário, quero que a equipe continue evoluindo, pois essa mentalidade não nos ajudará a avançar”.

E continuou: “Os jogadores que não entraram na lista também mereciam reconhecimento, mas nunca senti que tivéssemos deixado de fora um jogador do calibre de Nourredine Al-Naybet ou Mustafa Hajji em seus melhores momentos. A disputa foi muito acirrada entre todos os jogadores disponíveis, e nossa escolha se baseou em suas características técnicas, preparação física e nível de vitalidade”.