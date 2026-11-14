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A seleção marroquina apresentou uma atuação ofensiva notável diante do Níger, que não foi apenas uma vitória ampla por cinco gols a um, mas que trouxe mensagens técnicas claras sobre a identidade de Marrocos sob o comando de Mohamed Ouahbi, que se mostrou empenhado em consolidar um estilo baseado na pressão alta, na rápida recuperação da bola e no ataque intenso, em uma tentativa de impor a personalidade da seleção desde os primeiros minutos e desorganizar os adversários antes que conseguissem organizar suas fileiras.

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O técnico da seleção marroquina não escondeu sua satisfação com a atuação apresentada por seus jogadores durante o confronto realizado na noite de sexta-feira, no gramado do Complexo Esportivo Mohammed V, em Casablanca, pela terceira rodada das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, afirmando que os atletas nacionais conseguiram executar diversas das instruções que a comissão técnica trabalhou para consolidar durante os treinos, especialmente no que diz respeito à pressão contínua, à intensidade ofensiva e à presença dentro da área.

Walid Regragui esclareceu, após a partida, que o objetivo principal era entrar forte e impor um ritmo acelerado desde o apito inicial, para evitar dar à seleção do Níger a chance de recuperar o fôlego ou organizar suas linhas defensivas, sobretudo porque o adversário tendia a recuar e a apostar no bloco defensivo.

O técnico disse, em declarações divulgadas pelo site marroquino "Hespress": "Queríamos começar com muita intensidade e sermos ferozes na pressão, com presença constante na marcação de retomada e aproveitando cada ataque".

Acrescentou que a comissão técnica concentrou-se, durante a preparação, em desenvolver esses aspectos e em trabalhar para aumentar o número de jogadores presentes nas zonas ofensivas, além de melhorar a velocidade de transição da fase defensiva para a ofensiva, o que se refletiu de forma clara na atuação da seleção no início da partida.

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A seleção marroquina não queria entrar em uma partida lenta que permitisse ao Níger impor seu estilo, por isso as instruções vieram claras quanto à necessidade de tomar a iniciativa ofensiva e aumentar a velocidade do jogo, pressionando o portador da bola assim que esta fosse perdida, com o objetivo de recuperar a posse o mais rápido possível.

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Gol anulado atrapalhou os planos

Os atletas marroquinos traduziram rapidamente essas instruções em superioridade dentro de campo, depois que Yassine Zabiri abriu o placar aos quatro minutos, aproveitando um passe de Brahim Díaz, antes de Achraf Hakimi ampliar a vantagem com o segundo gol aos 27 minutos, dando aos donos da casa uma vantagem precoce.

Mas a partida teve um ponto de virada depois que o árbitro anulou um terceiro gol da seleção marroquina, que teria ampliado a diferença para três gols, uma decisão que causou estranheza em Regragui, que considerou que esse momento afetou relativamente o ritmo do confronto e deu ao adversário a oportunidade de voltar ao jogo.

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O treinador marroquino admitiu que seus jogadores têm parte da responsabilidade pela queda no controle durante aquele período, após cometerem alguns erros que permitiram à seleção do Níger reduzir a diferença, por meio de Mohamed Abdul Rahman aos 41 minutos.

No entanto, a reação de Marrocos veio rápida, pois Achraf Hakimi conseguiu marcar seu segundo gol pessoal e o terceiro de sua seleção aos três minutos dos acréscimos do primeiro tempo, devolvendo a tranquilidade ao elenco marroquino e encerrando a primeira etapa com uma vantagem merecida pelo placar de 3 a 1.

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Regragui afirmou que o terceiro gol foi extremamente importante, porque ajudou os jogadores a retomar o controle do andamento da partida e a entrar no segundo tempo com maior tranquilidade, sem abrir mão do desejo de continuar atacando e acrescentar novos gols.

Goleada marroquina e recado ofensivo aos adversários

No segundo tempo, a seleção marroquina lidou com a partida com mais tranquilidade, mantendo o equilíbrio entre os deveres defensivos e o desejo de aumentar o saldo de gols, depois que a pressão ofensiva intensa esgotou a defesa do Níger durante a primeira etapa.

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Apesar da anulação de um gol anterior de Youssef En-Nesyri por impedimento, o atacante marroquino conseguiu chegar às redes novamente, marcando o quarto gol aos 77 minutos, antes de Ayoub El Kaabi fechar a goleada aos 90 minutos, com a seleção decidindo o confronto pelo placar de 5 a 1.

Regragui demonstrou satisfação com a forma como a vitória foi conquistada, elogiando o empenho dos jogadores e seu desejo de aplicar as ideias táticas, afirmando que a seleção apresentou o que a comissão técnica esperava em termos de ímpeto ofensivo, pressão e velocidade na recuperação da bola.

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Disse que o objetivo era conquistar "uma bela vitória com três pontos e uma boa atuação, com intensidade e vontade", ressaltando que os jogadores apresentaram diversos indicadores positivos que ele aspirava ver dentro de campo.

Regragui aponta o que falta a Marrocos apesar da goleada

Apesar do resultado expressivo, o técnico marroquino não encarou a vitória como prova de que o trabalho técnico está completo, pois destacou que a seleção ainda precisa desenvolver alguns detalhes táticos, em primeiro lugar a maneira de lidar com a pressão alta dos adversários e encontrar as soluções adequadas diante de seleções que apostam no bloco defensivo e na proximidade das linhas.

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Regragui esclareceu que o estilo ofensivo que busca aplicar exige, por vezes, assumir alguns riscos, o que obriga os jogadores a trabalharem mais no equilíbrio entre avançar às zonas do adversário e manter a organização defensiva ao perder a bola.

O treinador também vinculou suas escolhas ofensivas ao desejo de oferecer um futebol agradável à torcida marroquina, esclarecendo que os jogadores queriam se divertir com sua atuação e alegrar os torcedores, além de enviar um recado claro aos adversários de que vencer a seleção marroquina em seu próprio território não será tarefa fácil.

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O confronto marcou uma ocasião especial para o goleiro Yassine Bounou, que disputou sua centésima partida internacional com a camisa da seleção marroquina, em uma noite de comemoração durante a qual Marrocos reforçou sua posição na liderança do Grupo 1.

Marrocos mantém aproveitamento total antes do jogo de volta

No que diz respeito à classificação do grupo, a seleção marroquina elevou seu saldo para nove pontos, alcançando aproveitamento total com três vitórias consecutivas, depois de já ter vencido Gabão e Lesoto pelo placar de 2 a 0 em ambas as partidas.

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A seleção do Gabão ocupa a segunda posição com seis pontos, enquanto o Níger aparece na terceira posição com três pontos, com a seleção marroquina mantendo-se isolada na liderança e aproximando-se mais um passo de garantir a classificação às finais da Copa Africana de Nações de 2027.

O encontro entre Marrocos e Níger deve se renovar na próxima terça-feira, no gramado do Estádio Príncipe Moulay Abdellah, na capital Rabat, pelas disputas da quarta rodada das eliminatórias, onde Regragui busca confirmar a evolução ofensiva mostrada por seus jogadores e manter a sequência de vitórias, corrigindo os erros que apareceram durante o primeiro confronto.

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Entre a goleada de Casablanca e o próximo teste em Rabat, o recado mais evidente de Regragui parece claro: a seleção marroquina quer impor um estilo ofensivo feroz, que não se contenta com a posse de bola, mas que busca pressionar, recuperar a bola e criar oportunidades, em um movimento que visa construir uma personalidade mais forte e eficaz para Marrocos.