Wahbi revela a verdade por trás da repreensão ao astro marroquino após o gol do Haiti

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, revelou a verdade por trás da repreensão ao seu jogador Ibrahim Díaz, na jogada do segundo gol do Haiti, na partida que enfrentou as duas seleções, no encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo.

O Marrocos conquistou uma vitória expressiva sobre o Haiti, por 4 a 2, na madrugada desta quinta-feira, garantindo assim sua classificação para as oitavas de final após terminar em segundo lugar no Grupo C, com 7 pontos.

O Haiti havia aberto o placar por 2 a 1 após um chute forte de Wilson Isidore, que passou pelo goleiro Yassine Bounou.

Díaz não conseguiu controlar a bola, que foi parar nos pés de Isidore, que disparou um chute forte que balançou a rede dos Leões do Atlas, aos 43 minutos.

Quando questionado sobre o desempenho de Ibrahim Díaz, Mohamed Wahbi enfatizou seu apoio ao astro do Real Madrid.

“Não repreendi nenhum jogador, pois senti que o grupo estava comprometido e unido”, disse Wahbi em declarações divulgadas pela RMC Sport.

E acrescentou: “Ibrahim Díaz é um grande jogador e vai contribuir muito para a seleção marroquina”.

O técnico do Marrocos ressaltou que o espírito de equipe e a coesão entre os jogadores lhe dão confiança na capacidade dos Leões de continuar a jornada e alcançar uma conquista histórica na Copa do Mundo.