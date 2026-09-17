Mohamed Ouahbi, técnico da seleção do Marrocos, encerrou a polêmica que envolveu Sofyan Amrabat e Abde Ezzalzouli no período recente, ao afirmar que o histórico do ex-meio-campista do Marrocos lhe garante respeito e consideração, mas não lhe concede privilégios no processo de escolha, ao mesmo tempo em que reafirmou sua confiança no astro do Real Betis, apesar da polêmica gerada pela camisa de apoio à cidade de Ceuta.

Ouahbi anunciou nesta quinta-feira a lista de jogadores para os confrontos contra Gabão e Lesoto, válidos pela primeira e segunda rodadas das eliminatórias de acesso às finais da Copa Africana de Nações 2027, além do amistoso diante de Gana.

Durante a coletiva de imprensa realizada no Centro Mohammed VI, Ouahbi respondeu às críticas repentinas feitas por Sofyan Amrabat, ex-jogador da seleção, antes de anunciar sua aposentadoria do futebol internacional.

Amrabat havia soltado uma bomba de peso, ao anunciar na semana passada que se aposentaria temporariamente de jogar com a camisa do Marrocos.

Em uma longa mensagem por meio de sua conta oficial na plataforma Instagram, o astro do Ajax de Amsterdã escreveu que não jogaria pela seleção marroquina enquanto Ouahbi estiver no comando.

Em resposta, Ouahbi disse, conforme divulgado pelo site marroquino "Hesport", que Sofyan Amrabat deu muito à seleção marroquina ao longo dos últimos anos, enfatizando a necessidade de não esquecer o que o jogador ofereceu, ao mesmo tempo em que negou a existência de qualquer desavença ou conflito entre ele e Amrabat ou os membros da comissão técnica do Marrocos.

Ele explicou que o passado garante ao jogador respeito e consideração, mas não lhe concede privilégios dentro da seleção, apontando que a situação atual e os minutos de jogo que o atleta recebe em seu clube estão entre os critérios adotados no processo de escolha.

Ouahbi acrescentou que o problema, no caso de Amrabat, está ligado principalmente à pouca participação em jogos com seu clube no período recente, afirmando: "O problema para o jogador está nos minutos de jogo", em referência à importância da competitividade e da prontidão contínua antes da convocação para a seleção nacional.

Ouahbi defende Ezzalzouli

Ao falar sobre a polêmica que envolveu Ezzalzouli, por causa do uso de uma camisa em apoio aos habitantes da cidade de Ceuta, Ouahbi enfatizou que nenhuma parte pode colocar em dúvida o amor do jogador pelo Marrocos, ou o que ele entrega pela camisa da seleção nacional.

O técnico do Marrocos apontou que Ezzalzouli voltou recentemente aos gramados após um longo período de ausência e estava animado para participar, o que contribuiu, segundo sua interpretação, para que o jogador não se concentrasse na frase escrita na camisa e em suas dimensões.

Ouahbi enfatizou a necessidade de lidar com Ezzalzouli e ajudá-lo a recuperar seu nível gradualmente, ao mesmo tempo em que pediu apoio aos jogadores e que não se misturem questões esportivas com política.

Ele afirmou que o momento atual exige ajudar os jogadores a retornarem ao seu melhor nível, especialmente aqueles que passaram por períodos difíceis ou se afastaram da competição.

Villarreal e Real Betis entraram no gramado do estádio "La Cerámica" na última segunda-feira vestindo camisas com o slogan "Todos somos de Ceuta", em uma iniciativa de solidariedade com os moradores de Ceuta.

A aparição de Ezzalzouli com a camisa fez com que o jogador, nascido no Marrocos e criado na cidade espanhola de Elche, sofresse uma enxurrada de críticas, insultos e ameaças de seguidores marroquinos nas redes sociais, o que o levou a apagar a única foto que havia publicado em sua conta no "Instagram" na tentativa de conter a onda de ataques.

Os conselhos de Ouahbi aos jogadores no mercado

Sobre as transferências dos jogadores durante a última janela de transferências de verão, Ouahbi apontou que alguns nomes o consultaram sobre suas escolhas, esclarecendo que tentou dar conselhos que servissem ao interesse pessoal deles e ao interesse da seleção nacional.

O técnico da seleção marroquina afirmou, ao mesmo tempo, que os jogadores também estão cercados por pessoas que zelam por seus interesses.

O Marrocos recebe o Gabão na sexta-feira, dia 25 de setembro, no gramado do estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, antes de enfrentar a seleção de Lesoto na terça-feira seguinte, na cidade de Bloemfontein, na África do Sul.

O Marrocos também disputa um amistoso contra a seleção de Gana na cidade de Tânger no dia 4 de outubro próximo.

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