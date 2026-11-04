Mohamed Ouahbi, técnico da seleção do Marrocos, abordou diversos temas importantes durante sua coletiva de imprensa nesta quarta-feira, após o anúncio da convocação do Marrocos para a preparação visando a data Fifa de novembro, que inclui dois jogos contra o Níger nos dias 13 e 17 de novembro, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

O treinador marroquino falou sobre os motivos do retorno de Youssef En-Nesyri à convocação, após sua ausência nas últimas convocações, e também respondeu às críticas relacionadas à convocação de jogadores que não têm minutagem suficiente em seus clubes, além de comentar sobre a situação de Brahim Díaz no Real Madrid, bem como sobre a evolução das lesões de alguns dos titulares, com destaque para Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi e Ayoub El Kaabi.

Ouahbi explica os motivos do retorno de En-Nesyri

Mohamed Ouahbi revelou que Youssef En-Nesyri não estava fora dos planos da comissão técnica no período recente, apesar de sua ausência nas convocações da seleção, afirmando que a comissão acompanhou o atacante marroquino constantemente durante sua passagem pelo Al-Ittihad de Jedá.

Ouahbi disse a respeito, conforme destacado pelo site marroquino "Botola": "En-Nesyri já está presente em nossa lista ampliada, e o acompanhamos constantemente, assim como todos os jogadores, desde o primeiro dia. Acompanhamos todas as suas partidas com o Al-Ittihad saudita, seja na Liga dos Campeões da Ásia, na Copa ou no Campeonato. Fazemos questão de assistir aos seus jogos toda semana, e ele é um jogador que não deixou de ser acompanhado por nós desde o início".

E acrescentou: "No período recente, decidimos apostar em outros jogadores, especificamente em atacantes com características semelhantes às dele durante a última Copa do Mundo. Desde então, realizamos uma concentração preparatória, e hoje entendemos que as características de En-Nesyri podem nos agregar algo, especialmente diante de uma seleção como o Níger".

Mazraoui e a minutagem: Ouahbi responde às críticas

Ouahbi abordou as críticas relacionadas à convocação de alguns jogadores apesar de não atuarem com regularidade em seus clubes, afirmando que o número de minutos em campo não pode ser o único critério para definir quais jogadores merecem representar a seleção marroquina.

O treinador marroquino disse em resposta a essas críticas: "Quando se trata de escolher os jogadores, basta pesquisar na internet o número de minutos jogados e, em seguida, convocar os jogadores que acumularam a maior quantidade deles para formar a seleção marroquina, mas se esse for o único critério para escolher os jogadores da seleção, não há necessidade da minha presença neste cargo".

Ele explicou que as escolhas técnicas estão sujeitas a outros fatores relacionados à entrosamento e à tática, acrescentando: "Há outras questões que devem ser levadas em consideração, entre elas encontrar entrosamento entre os jogadores e escolher aqueles que se encaixam no nosso estilo de jogo, pois temos uma abordagem tática clara e sabemos bem a maneira como queremos jogar, independentemente de quem seja o adversário".

Ouahbi citou o caso de Noussair Mazraoui, cuja minutagem limitada em seu clube levantou questionamentos sobre sua convocação, dizendo: "Vocês falam de Mazraoui, que não joga muito em seu clube, mas basta acompanhar suas partidas com a seleção marroquina. Se vocês estão dizendo que, por causa da pouca participação em seu clube, ele já não tem o nível exigido para representar a seleção, não posso responder a esse argumento, com todo o respeito".

E prosseguiu, defendendo o lateral marroquino: "Não se trata apenas de uma questão de números ou cálculos, mas também das qualidades do jogador e de sua capacidade de tornar a seleção mais forte. Mazraoui apresentou boas atuações com a seleção marroquina em diversas competições e sempre correspondeu às expectativas".

Ele encerrou esse tema reforçando que a queda na participação de qualquer jogador em seu clube não significa necessariamente a perda de seu lugar na seleção, explicando: "Não é lógico deixarmos de convocar um jogador apenas porque seu nível caiu um pouco em seu clube, pois sabemos bem o que cada jogador pode oferecer à seleção".

Brahim Díaz: desejo de jogar mais no Real Madrid

Ouahbi também falou sobre a situação de Brahim Díaz no Real Madrid, diante da pouca minutagem que vem recebendo no clube espanhol, afirmando que o jogador deseja atuar mais, mas que não se preocupa com seu nível quando se junta à seleção marroquina.

Ouahbi disse: "Tanto para nós quanto para ele, Brahim deseja ter mais minutos em campo. Ele quer jogar mais no Real Madrid, mas atua em um dos melhores clubes do mundo, onde a concorrência é muito forte".

E acrescentou: "Mas não nos preocupamos com o nível dele, porque quando se junta à seleção marroquina, fica muito feliz em estar conosco e demonstra grande entusiasmo e vontade de dar tudo de si".

O técnico do Marrocos manifestou a esperança de que Díaz aproveite sua participação na seleção para apresentar atuações de destaque que o ajudem a conquistar mais oportunidades no Real Madrid, dizendo: "Por isso, continuaremos a incentivá-lo e esperamos, se Deus quiser, que ele faça grandes partidas conosco, para que possa voltar ao Real Madrid e obter mais minutos em campo, pois não posso interferir nas escolhas dos treinadores, cada técnico tem suas próprias soluções que busca".

Situação dos lesionados e a data de retorno do quarteto

Em outro contexto, Ouahbi tranquilizou a torcida marroquina sobre o estado de saúde de Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi e Ayoub El Kaabi, manifestando otimismo quanto à capacidade deles de recuperar a plena forma antes da Copa Africana de Nações.

O técnico do Marrocos explicou que não pode determinar uma data precisa para o retorno dos jogadores, apontando a dificuldade de afirmar com certeza o período de recuperação, mesmo para os médicos, diante das diferentes circunstâncias das lesões e das etapas de reabilitação.

Ouahbi disse: "Estou em contato com eles, são períodos difíceis, e continuamos a apoiá-los e acompanhá-los durante a fase de reabilitação, e eles voltarão mais fortes".

E acrescentou que a seleção pode recuperar os serviços de alguns dos lesionados ao longo do próximo mês de março, afirmando que a comissão técnica acompanha a evolução de seu estado de forma contínua e não encara suas ausências como um problema permanente.

O treinador marroquino considerou que as lesões impõem à comissão técnica a busca por soluções alternativas e o teste de outros jogadores, dando a oportunidade a novos atletas de provar suas capacidades e, ao mesmo tempo, ajudando a elevar o nível da concorrência dentro do grupo.

Ouahbi ressaltou que as lesões fazem parte do futebol, manifestando confiança no retorno dos quatro jogadores antes da Copa Africana de Nações, para que suas ausências não afetem a preparação da seleção para o compromisso continental.