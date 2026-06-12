Wahbi acende o confronto com o Brasil logo no início: “Conheço os segredos de Ancelotti e não vou revelar meu plano”

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, demonstrou otimismo e confiança antes do tão aguardado confronto entre os “Leões do Atlante” e a seleção brasileira, marcado para a madrugada do próximo domingo, válido pela primeira rodada do Grupo 3 das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que conta ainda com as seleções do Haiti e da Escócia.

Durante a coletiva de imprensa pré-jogo, Wahbi expressou seu profundo pesar pela perda dos serviços da dupla Nayef Akrad e Abdel Samad Al-Zalzuli, após a decisão oficial de descartá-los devido a lesões, ao mesmo tempo em que reafirmou sua total confiança nos jogadores substitutos, comentando: “Os jogadores estão em boa forma e preparados mental e fisicamente para o confronto. Não vamos mudar nossa maneira ou estilo de jogo habitual devido à ausência ou lesão de qualquer jogador, pois temos um sistema claro e princípios sólidos com os quais sempre jogamos diante de qualquer adversário.”

Quanto ao adversário, o técnico marroquino destacou que a seleção brasileira tem vontade de conquistar o título e é muito respeitada, acrescentando: “Todos conhecem bem o Brasil, tanto individualmente quanto coletivamente; nós os respeitamos, mas não temos medo de enfrentá-los, e a história deles não vai mudar nosso objetivo na partida. Nos preparamos normalmente, sem nenhuma medida excepcional, e os jogadores estão muito confiantes.”

A coletiva não ficou isenta de brincadeiras de Wahbi com a imprensa quando ele se referiu ao técnico da Seleção, dizendo: “Carlo Ancelotti é um grande treinador, li todos os seus livros, e talvez eu tenha vantagem na partida de amanhã porque conheço todos os seus segredos (rindo)”.

O técnico dos Leões do Atlas se recusou a revelar suas cartas táticas aos jornalistas, dirigindo-se a um dos questionadores em tom decisivo: “Você quer que eu lhe dê o plano de jogo contra o Brasil agora? Temos um esquema claro, e não sei por que você está tão ansioso para saber o plano; você terá que esperar até o dia da partida para vê-lo em campo”. Wahbi também reforçou sua filosofia pessoal no futebol, dizendo: “Não acredito em sorte no jogo, mas sim no trabalho e na dedicação; e, no fim das contas, tudo vem com a bênção de Deus”.

Mohamed Wahbi concluiu suas declarações referindo-se ao fato de que o resultado dessa partida será um verdadeiro indicador do nível alcançado pela seleção marroquina, ressaltando que a Seleção Brasileira tem grande respeito pelo futebol marroquino e que o objetivo principal de sua equipe é impor esse respeito a todos os adversários nos próximos anos.