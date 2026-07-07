A coletiva de imprensa para apresentar a nova comissão técnica do Al-Ahly contou com momentos emocionantes, depois que Wael Gomaa expressou sua imensa felicidade por retornar à “Fortaleza Vermelha”, afirmando que o clube que construiu sua carreira merece que ele se sacrifique por ele com tudo o que tem, Além disso, ele elogiou amplamente o técnico marroquino Al-Hussein Ammouta, considerando que ele possui todas as qualidades necessárias para conduzir a equipe ao sucesso na próxima fase.

A diretoria do Al-Ahly, presidida por Mahmoud Al-Khatib, havia anunciado anteriormente a nomeação de Wael Gomaa como diretor de futebol, sucedendo a Walid Salah Al-Din, como parte da nova comissão técnica liderada pelo marroquino Al-Hussein Ammouta.

A nomeação de Ammouta como diretor técnico da equipe principal de futebol ocorreu em substituição ao dinamarquês Jes Torup, e o Al-Ahly se prepara para enfrentar uma temporada repleta de desafios, já que disputará os títulos do Campeonato Egípcio e da Copa do Egito, além de participar da Liga dos Campeões da Confederação Africana.

Wael Gomaa declarou, durante a coletiva de imprensa de apresentação de Al-Hussein Ammouta: “Estou feliz por voltar para minha casa, o Al-Ahly, o lugar onde vivi os melhores momentos da minha vida e que muito me fez. Espero ter retribuído ao clube, mesmo que apenas em pequena parte, tudo o que ele me proporcionou ao longo da minha carreira. Voltar para casa não tem preço, e agradeço aos dirigentes do Al-Ahly por me darem essa oportunidade neste momento”.

Ele acrescentou: “Estou feliz por estar novamente no Al-Ahli e pronto para me sacrificar por tudo em prol deste grande clube. Agradeço aos dirigentes do clube por me escolherem para esta importante missão, assim como aos responsáveis do canal beIN SPORTS pela cooperação e ajuda na minha volta à minha casa mais uma vez”.

Juma elogiou o novo técnico, dizendo: “Apresento um dos melhores treinadores da África e do Oriente Médio, Al-Hussein Ammouta, que possui grande potencial e alcançou sucessos notáveis em todas as passagens por onde atuou. Ele possui todas as qualidades que se adequam à natureza do Al-Ahly e provará isso no período que se segue; estamos muito felizes com sua chegada.”

Ele concluiu suas declarações dizendo: “Al-Hussein Ammouta, por ser um dos melhores treinadores da atualidade, possui uma personalidade forte, uma mentalidade excepcional e uma visão técnica brilhante, e todos reconhecem sua competência. Eu já tive contato pessoal com ele e sei que é uma pessoa extremamente respeitável, que possui a experiência e as habilidades necessárias para alcançar o sucesso em sua nova missão no Al-Ahly”.