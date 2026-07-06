Vozinha, o herói da Copa do Mundo, pode ainda, aos 40 anos, fazer uma transferência espetacular

O Inter Miami está “muito interessado” em Vozinha, segundo informa o jornal português Record. O goleiro de 40 anos está atualmente sem contrato.

O herói da Copa do Mundo de Cabo Verde, que com várias defesas espetaculares conseguiu manter sua equipe em um empate de 0 a 0 contra a Espanha, não tem falta de interesse.

O jogador, que disputou 92 partidas pela seleção, está bem visto pelo clube de David Beckham. Apesar de o clube ainda não ter feito uma oferta, um acordo pode ser fechado em breve.

Vozinha está sem clube desde que deixou o Chaves, de Portugal, e, portanto, pode assinar com quem quiser.

Caso a transferência se concretize, ele passará a jogar ao lado de Casemiro, Luis Suárez, Jordi Alba e Lionel Messi. Contra este último, ele jogou na última sexta-feira nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Também nessa partida, Vozinha fez várias defesas brilhantes, mas não foi o suficiente. Após 120 minutos de jogo, a Argentina venceu por 3 a 2 contra o país africano.

Vozinha tornou-se repentinamente famoso mundialmente após sua atuação heroica contra a Espanha. Em poucos dias, ele passou de 25 mil seguidores no Instagram para mais de 25 milhões.