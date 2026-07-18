Vozinha, herói da Copa do Mundo, pode assinar um belo contrato aos 40 anos com o clube mais campeão da história

O Colo Colo, 34 vezes campeão do Chile, fez uma proposta a Vozinha, segundo informou Fabrizio Romano neste sábado. O herói da Copa do Mundo de Cabo Verde não tem do que reclamar em termos de interesse.

O goleiro de Cabo Verde, que com várias defesas brilhantes conseguiu manter sua equipe em um empate de 0 a 0 contra a Espanha, não tem falta de interesse; já havia sido divulgado anteriormente que o Inter Miami está de olho no goleiro de 40 anos.

Vozinha está sem clube desde que deixou o Chaves, de Portugal, e, portanto, pode assinar com quem quiser. Além do Colo Colo, vários clubes sul-americanos manifestaram interesse nele.

No entanto, a equipe de Vozinha não ficou impressionada com a oferta do Chile e apresentou uma contraproposta. Agora resta aguardar a decisão do Colo Colo.

Graças às suas excelentes atuações na Copa do Mundo, Cabo Verde conseguiu se classificar para a fase seguinte. Também nas oitavas de final, Vozinha fez várias defesas brilhantes, mas não foi o suficiente. Após 120 minutos de jogo, a Argentina venceu por 3 a 2, mostrando-se superior ao país africano.

Vozinha tornou-se repentinamente famoso mundialmente após seu papel de herói contra a Espanha. Em poucos dias, ele passou de 25 mil seguidores no Instagram para mais de 25 milhões.