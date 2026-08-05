O famoso narrador argelino Hafid Derradji comentou as cenas da recepção calorosa e maciça que os torcedores dedicaram ao craque egípcio Mohamed Salah em sua chegada à cidade de Trabzon, preparando-se para se juntar às fileiras do clube turco Trabzonspor.

Derradji escreveu, em sua conta oficial na plataforma "X": "Recepção calorosa e maciça ao craque egípcio Mohamed Salah pelos torcedores do clube turco Trabzonspor, em uma cena que reflete a grande posição que ocupa um dos mais destacados craques do futebol mundial, e o amor que os apaixonados pelo esporte nutrem por ele dentro e fora da Turquia".

O tuíte do narrador argelino acompanhou a ampla onda de repercussão provocada pelas imagens da chegada do capitão da seleção do Egito ao território turco, quando um grande número de torcedores do Trabzonspor se aglomerou no aeroporto e nas ruas do entorno para dar as boas-vindas à transferência descrita como a "bomba do ano" pela imprensa turca.

O comentário de Derradji, na condição de uma das mais destacadas vozes da mídia árabe no âmbito do futebol, é visto como uma confirmação da dimensão árabe e internacional da transferência, e da popularidade avassaladora que Mohamed Salah desfruta nas diversas partes do mundo, a qual ultrapassou os limites de seu antigo clube, o Liverpool, para alcançar novos torcedores no Campeonato Turco de primeira divisão.

Milhares de seguidores repercutiram o tuíte de Derradji, considerando que suas palavras resumiram a cena com precisão, e que a recepção dos torcedores do Trabzonspor prova que Salah não é mais apenas um jogador de futebol, mas um "ícone mundial" que une os sentimentos dos apaixonados pelo esporte em todo lugar.