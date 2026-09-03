«Vou voltar ao Real Madrid com uma condição»: Modric dispara mensagens fortes sobre «Cristiano aos cinquenta», Mourinho e o caso Negreira

Luka Modric, jogador do Milan, afirmou que ainda é e continuará sendo torcedor do Real Madrid, revelando seu enorme carinho pelo seu clube atual desde a infância.

Modric disse, em uma entrevista extensa ao jornal "As": "Sinto que estou bem. Estou muito feliz com a minha vida em Milão. Desde o primeiro dia, fui recebido calorosamente pelo clube e pela torcida, e é isso que me deixa feliz. A cidade é linda, é diferente de Madri, mas eu também a amo. Estou aproveitando meu tempo aqui e estou feliz".

E completou: "O Real Madrid é o maior time da história, e o Milan é um grande time, o segundo mais premiado em títulos europeus depois do clube merengue, e isso é uma prova da sua grandeza. É verdade que eles não vencem o título há muito tempo, mas ainda são um clube histórico com uma tradição rica, e tudo o que precisam é recuperar o nível que tinham nos anos 90, no novo milênio e depois disso".

Luka acrescentou: "Cresci assistindo a muitas partidas do futebol italiano porque a Itália é próxima da Croácia, e eu as acompanhava com paixão, pois na época era talvez o campeonato mais forte do mundo, como é o caso da Premier League agora, e tinha jogadores incríveis. O Milan era o meu time favorito quando eu era criança, o time que eu admirava. No fim, nunca imaginei que meu caminho me levaria até aqui, mas a vida guarda surpresas para nós, e aqui estou eu".

O conselho de Ancelotti a Modric

Sobre o que Ancelotti lhe disse a respeito do Milan, respondeu: "Quando estávamos em Madri, às vezes conversávamos sobre o Milan, e ele me contava sua experiência e sua história com o Milan. Ele me ligou quando soube que eu não continuaria no Madri, e que ele também não continuaria. Me ligou alguns dias depois porque estava a par do assunto do Milan, já que perguntaram a ele sobre mim".

A respeito de se aposentar depois de completar 41 anos, disse: "Parece que existe uma ideia comum de que, quando a pessoa chega a uma certa idade, é melhor se aposentar e se afastar, mas eu não vejo assim enquanto me sinto satisfeito, porque essa é a minha vida. Eu amo o que faço; amo o futebol de verdade, e estou feliz e me divertindo com ele. Exerço este trabalho há mais de 30 anos, comecei quando era uma criança de seis anos, e sei que ele não pode durar tanto quanto outras profissões". E apontou: "Mas para mim isso não é um trabalho, é algo que eu amo. E quando você faz algo que ama, não o considera um trabalho. É algo que aproveito todos os dias, e enquanto me sentir satisfeito e vir que consigo realizar o que me é exigido ou o que devo fazer, quero continuar. Até quando isso vai durar? Sei que o fim está se aproximando, mas não sei se será este ano ou no ano que vem".





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Cristiano Ronaldo é um fenômeno e um monstro implacável

Modric recebeu uma pergunta sobre Cristiano Ronaldo e sua capacidade de chegar aos 1000 gols, então disse: "Não, não. Cristiano é um jogador incrível; ele é um fenômeno, um monstro implacável, e não tenho dúvida de que alcançará esse número. Tudo o que ele fez, e tudo o que continua fazendo, a forma como compete e como se esforça ao máximo partida após partida, é algo admirável".

E prosseguiu: "Tenho um carinho especial por ele pelo que conquistamos juntos no Real Madrid, e por isso desejo que ele alcance esse número o mais rápido possível. Mas ele tem pelo menos mais um ano pela frente, e estou certo, como já disse, de que vai conseguir. Isso é algo inacreditável. Não sei até quando ele vai querer continuar jogando, mas continuará marcando gols mesmo que queira seguir até os cinquenta anos. Seu talento para marcar gols é impressionante e, acima de tudo, sua personalidade, sua fé e sua autoconfiança; tudo isso é algo inacreditável".

Sobre a eliminação da Copa do Mundo diante de Portugal, comandada por Ronaldo, comentou: "Foi uma derrota muito frustrante. Acho que fizemos uma partida excelente e fomos o time melhor que Portugal, especialmente no segundo tempo, e poderíamos ter decidido o jogo mais cedo. Já quanto à tecnologia, acho que ela é útil para o futebol de algumas maneiras, mas vejo que é usada de forma ruim e seletiva, para determinar quem é o mais forte ou algo assim. Não gosto de falar sobre esses assuntos, mas naquela partida a questão não foi apenas o último gol, mas também o pênalti".

A respeito da partida entre Espanha e Croácia no dia 26 de setembro e da possibilidade de sua participação, Luka disse: "Bom, primeiro tenho que decidir e conversar com a federação e o novo treinador, que acabou de começar. Temos uma relação excelente. Comecei minha trajetória na seleção nacional com ele na seleção sub-21. O primeiro a me convocar para a seleção principal foi Zlatko Kranjcar, mas depois da Copa do Mundo chegou Slaven Bilic, que é o treinador atual, e passamos seis anos juntos, ao longo dos quais conquistamos muitas coisas".

O retorno de Mourinho ao Real Madrid

Sobre o retorno de Mourinho ao Real Madrid, disse: "Você pode ver, pelas primeiras partidas, que este é um Real Madrid diferente, um Real Madrid assustador, e é isso que me agrada. Acho que a contratação de Mourinho foi uma decisão muito acertada do clube, pois ele é a opção ideal para o cargo, considerando o time e tudo o mais".

E prosseguiu: "Ele conhece bem o clube, é um vencedor, tem uma personalidade incrível, e tenho por ele uma consideração especial porque foi ele quem me trouxe até aqui, e foi o fator mais importante da minha chegada. Ele disse ao clube: quero ele ou mais ninguém. Por isso tenho por ele todo esse carinho e respeito. Meu único arrependimento é não ter trabalhado com ele por mais tempo".

E afirmou: "Trabalhei com ele por um ano e aprendi muito sobre como desempenhar meu trabalho da melhor forma possível, como lutar, como me esforçar ao máximo... Sua maneira de preparar as partidas era impressionante. Eu entrava em campo sabendo exatamente o que iria acontecer. Acho que ele é a opção ideal, e que trará muita felicidade à torcida do Real Madrid, e o Real Madrid será um time muito perigoso em todas as competições".

E continuou: "Mourinho é especial para mim pela sua luta para me contratar; isso é algo inesquecível. Faria qualquer coisa por ele. Embora não conversemos muito, às vezes trocamos mensagens, mas sempre lhe desejo toda a sorte. Acho que ele está no lugar certo, porque está no melhor clube do mundo, e é um dos melhores treinadores da história. Essa parceria é excelente, e com certeza vai preocupar os outros times".

O amor da torcida é a melhor conquista de Modric

Sobre a despedida da torcida do Real Madrid, Modric comentou: "Considero como minha maior conquista, apesar de ter vencido muitos títulos, o amor da torcida do Real Madrid. É difícil para mim encontrar as palavras certas para expressar minha gratidão por esse grande amor. Eu o senti desde o primeiro dia, mesmo durante aquele período meio difícil da minha chegada. Senti nas arquibancadas e nas ruas o amor das pessoas por mim, e esse amor foi ficando mais forte com o passar do tempo. Para mim, isso é mais importante do que qualquer título".

Sobre ter vencido mais títulos na Liga dos Campeões do que na LaLiga, e o quanto isso se relaciona com o famoso caso Negreira, Modric disse: "Bom, não sei. É uma situação realmente incomum. Não vou me estender sobre isso porque não gosto. Na minha época, por que vencemos mais a Liga dos Campeões da Europa do que títulos do Campeonato Espanhol? Acho que o motivo é que não estávamos concentrados nas questões do dia a dia; achávamos que tínhamos tempo de sobra para corrigir os erros, enquanto na Liga dos Campeões da Europa sabíamos que não podíamos nos permitir nenhum tropeço".

E prosseguiu: "Fizemos o que fizemos na Liga dos Campeões da Europa porque sabíamos que o fracasso significava a eliminação da competição. No Campeonato Espanhol, sempre achávamos que éramos capazes de recuperar os pontos, mas o Barcelona era muito forte e não nos permitiria isso. Por essa razão acho que vencemos menos títulos no Campeonato Espanhol em comparação com a Liga dos Campeões da Europa naquele período, mas eu não mudaria nada".

E continuou falando sobre o caso Negreira: "É claro que isso não é normal, mas eu não acompanho muito esse assunto. Não é normal, mas acho que também temos parte da responsabilidade por não termos vencido mais títulos de campeonato".





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A Bola de Ouro em 2018

Sobre quebrar a hegemonia de Cristiano e Messi na Bola de Ouro em 2018, Modric disse: "Sim, é algo inacreditável, é o maior prêmio individual de todos, não existe nada maior. E vencê-lo em uma era de jogadores excepcionais como Cristiano Ronaldo, e mesmo com a presença de outros grandes jogadores disputando-o todos os anos, como Neymar e Karim Benzema, e muitos outros. Vencê-lo foi uma sensação maravilhosa. Sinto uma alegria imensa e uma grande satisfação por ter conquistado a Bola de Ouro quando vejo a lista dos jogadores que a receberam".

E prosseguiu: "Além disso, sendo de um país pequeno, é sempre muito mais difícil para nós em comparação com jogadores de países grandes como Espanha, Itália, Alemanha e França; temos que nos esforçar em dobro. Essa sensação me deixa ainda mais orgulhoso desse prêmio. Mas eu sempre digo que o mais importante é o time, e isso não muda. É um reconhecimento maravilhoso pela temporada especial que fiz com o Real Madrid e, acima de tudo, com a Croácia; e por isso estou muito feliz".

Sobre quem vencerá o prêmio este ano, respondeu: "Sinceramente, não sei, e não quero citar ninguém nem definir quem merece mais. As pessoas votam e decidem o vencedor. Há vários candidatos do Real Madrid e de outros times. Vamos ver quem vencerá; não quero entrar nos nomes".

Sobre Mbappé, Bellingham e Vinícius, disse: "Eles são incríveis. Estou muito feliz com a renovação do contrato de Vinícius com o clube; não teria sido bom se ele não o fizesse, dado tudo o que ele oferece. Kylian é impressionante: a facilidade com que marca gols, sua velocidade e sua leveza de movimentos são impressionantes... mas o mais próximo de mim é o Jude, porque é um meia como eu".

Bellingham pode ser um capitão

E prosseguiu: "Sim, Bellingham pode ser um capitão. A torcida do Bernabéu valoriza sua dedicação e sua entrega em campo, pois ele se esforça ao máximo. Eles não valorizam apenas seu talento, mas também sua ética de trabalho. O que ele fez na Copa do Mundo e seu início neste ano é algo impressionante; espero que ele continue nesse ritmo".

Sobre a possibilidade de voltar ao Real Madrid depois da aposentadoria e trabalhar em qualquer cargo, Modric disse: "Espero que isso aconteça. O Real Madrid é a minha casa e sempre será. Serei sempre madridista pelo que vivi lá. Aqueles foram os melhores anos da minha vida profissional e pessoal. Espero voltar um dia, mas veremos em que função. Sou uma pessoa que gosta de fazer bem o seu trabalho e de ser útil. Não voltaria ao Real Madrid apenas pelo meu nome, para estar lá sem saber de verdade o que estou fazendo. Não conseguiria fazer um trabalho assim. Se eu voltar, quero ser útil, importante e uma peça fundamental em qualquer coisa que eu faça".