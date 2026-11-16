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O zagueiro da França Ibrahima Konate manifestou sua frustração com o gol sofrido por descuido no fim da partida contra a Turquia. Apesar de garantir o primeiro lugar no Grupo A1, Konaté insistiu que a França precisa manter um nível mais alto de concentração daqui para frente.

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Garantia do primeiro lugar no Grupo A1

A França encerrou a pausa para as seleções com uma vitória suada por 2 a 1 sobre a Turquia no Matmut Atlantique, garantindo o primeiro lugar no Grupo A1 da Liga das Nações da UEFA. A equipe de Zinedine Zidane aproveitou um gol contra logo no início e uma finalização precisa do reserva Eli Junior Kroupi para assegurar o resultado e superar a Bélgica na disputa pela liderança.

Slide 2: Os pontos positivos de uma semana intensa

Em entrevista à TF1 após a partida, o zagueiro Ibrahima Konate, de volta à equipe, falou sobre as exigências físicas da semana e a reação positiva do time após a derrota para a Itália.

“Ficamos com o resultado. Depois da derrota na Itália, era importante vencer e garantir a classificação”, afirmou Konate.

“Precisamos sempre melhorar, isso é claro, mas nosso segundo tempo foi melhor na pressão, naquilo que o treinador nos pediu para fazer. Esse é um ponto positivo.”

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Elogios à gestão da comissão técnica e à profundidade do elenco

Konate também destacou como a comissão técnica administrou a carga de trabalho dos jogadores em meio a um calendário desgastante nos clubes europeus.

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“Ainda é tudo muito novo com o treinador, vamos continuar trabalhando. Foi uma semana extremamente intensa; todos os clubes deveriam agradecer ao treinador. Ele pensou em tudo para que não ficássemos cansados demais”, acrescentou Konate.

“Mostramos coisas boas nesses dois jogos. Com 2 a 0, ainda podíamos marcar ou segurar a vantagem.”

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Advertência no vestiário por falha defensiva

Apesar da classificação, Konate não escondeu a irritação com o gol de cabeça de Abdulkerim Bardakci para a Turquia nos acréscimos.

“Posso assumir a responsabilidade pelo escanteio que cedemos. Mas, depois, é uma estupidez não marcar o seu jogador”, advertiu Konate.

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“Não sei quem foi, mas vou pegá-lo no vestiário.” A França chegará às quartas de final, em março, com alto nível de exigência e muita motivação para corrigir as falhas defensivas.