Garantia do primeiro lugar no Grupo A1
A França encerrou a pausa para as seleções com uma vitória suada por 2 a 1 sobre a Turquia no Matmut Atlantique, garantindo o primeiro lugar no Grupo A1 da Liga das Nações da UEFA. A equipe de Zinedine Zidane aproveitou um gol contra logo no início e uma finalização precisa do reserva Eli Junior Kroupi para assegurar o resultado e superar a Bélgica na disputa pela liderança.
Slide 2: Os pontos positivos de uma semana intensa
Em entrevista à TF1 após a partida, o zagueiro Ibrahima Konate, de volta à equipe, falou sobre as exigências físicas da semana e a reação positiva do time após a derrota para a Itália.
“Ficamos com o resultado. Depois da derrota na Itália, era importante vencer e garantir a classificação”, afirmou Konate.
“Precisamos sempre melhorar, isso é claro, mas nosso segundo tempo foi melhor na pressão, naquilo que o treinador nos pediu para fazer. Esse é um ponto positivo.”
Elogios à gestão da comissão técnica e à profundidade do elenco
Konate também destacou como a comissão técnica administrou a carga de trabalho dos jogadores em meio a um calendário desgastante nos clubes europeus.
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“Ainda é tudo muito novo com o treinador, vamos continuar trabalhando. Foi uma semana extremamente intensa; todos os clubes deveriam agradecer ao treinador. Ele pensou em tudo para que não ficássemos cansados demais”, acrescentou Konate.
“Mostramos coisas boas nesses dois jogos. Com 2 a 0, ainda podíamos marcar ou segurar a vantagem.”
Advertência no vestiário por falha defensiva
Apesar da classificação, Konate não escondeu a irritação com o gol de cabeça de Abdulkerim Bardakci para a Turquia nos acréscimos.
“Posso assumir a responsabilidade pelo escanteio que cedemos. Mas, depois, é uma estupidez não marcar o seu jogador”, advertiu Konate.
“Não sei quem foi, mas vou pegá-lo no vestiário.” A França chegará às quartas de final, em março, com alto nível de exigência e muita motivação para corrigir as falhas defensivas.