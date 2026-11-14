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Gary Lineker fez um alerta surpreendente a Mauricio Pochettino: sua passagem como técnico do Manchester United está fadada ao fracasso. O ex-atacante da Inglaterra acredita que problemas estruturais profundamente enraizados em Old Trafford farão com que o argentino tenha dificuldades para permanecer no cargo por mais de 18 meses.

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Lineker faz duro alerta a Pochettino

Pochettino terá uma tarefa monumental no Manchester United após assinar um contrato de dois anos e meio para suceder Michael Carrick. O ex-técnico de Tottenham e Chelsea assume um elenco com a confiança profundamente abalada depois de um início de temporada desastroso.

O Manchester United ocupa atualmente a 18ª posição na tabela da Premier League. A equipe não vence há oito jogos na competição, em uma sequência ruim que começou no fim de agosto. Embora muitos esperem uma reação com a chegada do técnico argentino, Lineker tem sérias dúvidas sobre suas perspectivas a longo prazo. O comentarista, conhecido por não medir palavras, acredita que a direção do clube de Old Trafford acabará criando condições para que Pochettino fracasse.

Prazo de apenas 18 meses para resistir

Em participação no podcast The Rest Is Football, Lineker previu um roteiro conhecido: um breve período de otimismo seguido por uma decepção inevitável. Segundo ele, os problemas estruturais do clube logo vão sobrecarregar o novo técnico.

“Vejo Pochettino chegando lá e acho que provavelmente terá um começo razoável. As coisas devem correr bem por um tempo”, explicou Lineker. “Acho que, para Pochettino, o Manchester United é um clube grande, grande pelo nome. Ele vai para lá, mas depois ficará decepcionado com os rumos que as coisas tomarão. Se ainda estiver no cargo daqui a 18 meses, ficarei surpreso.”

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Problemas com os donos do clube continuam a se acumular

Pochettino se torna o mais recente de uma longa lista de técnicos de renome encarregados de devolver o Manchester United à glória de outros tempos. Lineker destacou que 12 técnicos diferentes já passaram pelo clube desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, e quase todos saíram em meio a críticas. Ele também defendeu a passagem recente de Carrick, responsabilizando diretamente a equipe de recrutamento.

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“Porque, repetidas vezes, é sempre a mesma história: o bode expiatório é o técnico, e dá para perceber isso”, acrescentou. “Acho que os verdadeiros problemas estão acima do técnico. Todos esses profissionais são bons treinadores. Basta olhar alguns dos nomes que passaram por lá nos últimos 10 anos. Quantos foram, 12 técnicos desde Alex Ferguson? E todos saem dizendo que o clube é uma bagunça.

“Sempre haverá técnicos a quem atribuir a culpa, e eles não deram o apoio necessário a Carrick no verão. Não deram. Ele fez um trabalho brilhante na segunda metade da temporada passada. É verdade que a equipe não disputava competições europeias e jogava nos contra-ataques, mas não sei por quanto tempo os dirigentes do Manchester United conseguirão continuar assim. E, no fim das contas, acho que os torcedores já sabem disso.

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“Obviamente, foram anos e anos de reclamações e protestos contra os Glazers, e Ratcliffe obviamente não mudou nada. Se houve alguma mudança, foi para pior.”

Confronto com o Liverpool será uma prova de fogo

Antes de chegar a Manchester, Pochettino ainda precisa cumprir seus compromissos restantes no comando de uma seleção. O argentino assumirá oficialmente o Manchester United depois de dirigir seus dois últimos jogos à frente da seleção dos Estados Unidos.

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Ele terá pouquíssimo tempo para colocar suas ideias táticas em prática nos treinos antes de enfrentar um enorme desafio. O primeiro jogo de Pochettino no comando será uma difícil visita a Anfield para enfrentar o rival Liverpool no domingo, 22 de novembro.