“Vou ficar com o Mengão”: Neymar revela torcida para o Mundial de Clubes

O brasileiro reconheceu que será difícil torcer contra os amigos brasileiros do Liverpool em uma eventual decisão entre os campeões da Champions e Lib

Neymar voltou a ser protagonista com o na Liga dos Campeões. Se no último fim de semana o brasileiro já havia tido destaque no , nesta quarta-feira (11) o camisa 10 fez gol e deu duas assistências nos 5 a 0 sobre o – com direito a entregar a bola para Cavani converter o pênalti que sacramentou o placar.

Após o jogo, o craque brasileiro foi perguntado pelo Esporte Interativo para quem torceria em uma eventual final de Mundial de Clubes entre Liverpool e Flamengo, uma vez que tem amigos de ambos os lados.

Em um primeiro momento, Neymar demonstrou indecisão e reconheceu a dificuldade para dar uma resposta. Entretanto, pesou a saudade de casa.

“Vou ficar com o time brasileiro. Vou ficar com o Mengão”, afirmou.