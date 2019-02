"Vou escutar o Cuca para escalar o time", diz Mancini ao assumir São Paulo

Coordenador assume interinamente enquanto Cuca cumpre o período de repouso recomendado

Após ser eliminado pelo Talleres, da Argentina, ainda na fase preliminar da Libertadores, o São Paulo anunciou o retorno de Cuca para o lugar de André Jardine. No entanto, o coordenador Vagner Mancini assumirá interinamente, enquanto o treinador segue de repouso depois de passar por uma cirurgia cardíaca no fim do ano passado.

"Não houve mudança de ideia. Eu realmente afirmei que em hipótese alguma assumiria o São Paulo. O fato de termos tido uma reunião, e entendido que eu não poderia de maneira alguma dizer "não" à minha diretoria e pela viabilidade da vinda de um técnico que enxergamos como ideal no momento. Então, para viabilizar a vinda do Cuca... Já conversamos inclusive. Eu me sinto muito à vontade, interinamente, como coordenador do São Paulo que sou. Estou fechado para o mercado, que isso fique claro. Estou assumindo para viabilizar a vinda do novo treinado, disse Mancini.



Foto: Getty Images

"Estamos mantendo contato com o Cuca. Ontem (quinta-feira) à noite mesmo tivemos uma conversa longa. À frente do time vou ter a chance de escalar, mexer e dar sequência pela minha cabeça, mas óbvio que quero escutar o Cuca para que ele faça parte do processo. O Cuca faz parte do nosso dia a dia e as conversas vão acontecer com frequência", completou.

Enquanto aguarda Cuca efetivamente, Mancini faz sua estreia no comando técnico do São Paulo neste domingo (17) , quando o Tricolor encara o Corinthians, na Arena, às 19h (de Brasília), pela sétima rodada do Paulista.