“Vou defender dois”: Geronimo Rulli comemora atuação heroica na disputa de pênaltis pelo Manchester City na vitória sobre o Brighton pela Copa da Liga Inglesa

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O goleiro do Manchester City Geronimo Rulli revelou que fez uma previsão ousada a Enzo Fernandez antes de sua atuação heroica nos pênaltis contra o Brighton. O argentino foi decisivo no Etihad Stadium, onde a equipe de Enzo Maresca garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

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A previsão ousada do argentino antes da partida

Rulli revelou que estava cheio de confiança muito antes de o confronto da quarta fase da Copa da Liga Inglesa contra o Brighton ser decidido nos pênaltis. O goleiro argentino fez a diferença para o City ao defender duas cobranças decisivas e garantir a classificação da equipe. As intervenções de Rulli foram especialmente importantes depois que Mateo Kovacic teve sua cobrança defendida, deixando o time de Maresca em situação delicada na disputa.

Após a partida, o goleiro admitiu que já havia imaginado esse desfecho durante uma conversa particular com o companheiro de equipe Enzo Fernandez. “Sei que defenderia qualquer pênalti. Antes do jogo, conversei com Enzo Fernandez e disse a ele que, se a partida fosse para os pênaltis, eu defenderia dois. Sinto confiança, me sinto muito bem nesse tipo de situação. Estou pronto para ajudar”, disse Rulli ao City Studios. Sua previsão se mostrou surpreendentemente precisa: primeiro, ele defendeu a cobrança de Yasin Ayari; depois, a tentativa decisiva de Lewis Dunk.

Empate leva a disputa dramática nos pênaltis

A partida teve muitas reviravoltas, com o Brighton levando os donos da casa ao limite ao longo dos 90 minutos. Malick Yalcouye abriu o placar para os visitantes, mas Kovacic empatou antes do intervalo. O segundo tempo seguiu um roteiro parecido, com Georginio Rutter marcando para o Brighton e Vitor Reis empatando para o City. O placar permaneceu em 2 a 2 até o apito final.

A disputa de pênaltis começou com cobranças bem executadas por Phil Foden, Pascal Gross, Fernandez, Matt O’Riley, Jeremy Doku e Maxim De Cuyper. A tensão aumentou, porém, quando a cobrança de Kovacic foi defendida. Foi então que Rulli cumpriu a promessa feita a Fernandez: logo em seguida, defendeu as cobranças dos jogadores do Brighton e devolveu o controle da disputa à sua equipe.

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A sintonia com a torcida no Etihad

Rulli fez questão de reconhecer o papel da torcida do Manchester City em sua atuação e afirmou que o ambiente no Etihad foi o cenário ideal para suas defesas. O goleiro explicou que se alimenta da energia das arquibancadas e usa o apoio dos torcedores para desestabilizar os adversários. Ele destacou a importância da ligação entre os jogadores e a torcida nos momentos de maior tensão da partida.

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“Para mim, é o meu momento. Nessas situações, não sinto a pressão. Também tento interagir com a nossa torcida. Para mim, ela é muito importante nesse tipo de momento. Quando Mateo errou e eu defendi, foi a hora em que os torcedores tentaram nos ajudar, e eu tentei aproveitar isso”, acrescentou o goleiro da seleção argentina.

Herói na Copa da Liga, Rulli volta ao banco

A energia da torcida da casa parece ter dado ao City o impulso necessário para superar a frustração pelo pênalti desperdiçado. Rulli observou que perder se torna quase impossível quando os torcedores apoiam a equipe dessa maneira. O goleiro elogiou a torcida: “Isso nos deu energia e confiança. É muito difícil perder quando temos todos os torcedores ao nosso lado. Nesta noite, eles foram, para mim, um dos melhores aspectos do estádio.”

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No entanto, a atuação decisiva de Rulli na Copa da Liga Inglesa não será suficiente para alterar a hierarquia já estabelecida. O goleiro argentino deve voltar ao banco no confronto deste fim de semana pela Premier League, novamente contra o Brighton. Maresca continuará escolhendo Gianluigi Donnarumma para defender o gol.