José Mourinho, técnico do Real Madrid, defendeu seu astro Vinicius Junior após a cena de irritação com a decisão de substituí-lo durante a partida contra a Roma, da Itália, na Liga dos Campeões.

O Real Madrid arrancou uma vitória valiosa diante do anfitrião italiano pelo placar de 4 a 3 na noite da última quarta-feira, depois de estar atrás por dois gols de diferença nos dez minutos finais da partida.

Vinicius não fez uma boa atuação e seu erro resultou no segundo gol da Roma, o que levou Mourinho a substituí-lo aos 59 minutos pelo também brasileiro Endrick, cuja entrada representou o ponto de virada da partida.

Mas Vinicius demonstrou irritação com a decisão de Mourinho e foi até ele para perguntar o motivo da substituição, o que chamou a atenção.

O treinador português abordou na entrevista coletiva após a partida a atuação de Vinicius, que não estava em seu melhor momento durante o jogo, afirmando que o confronto tático imposto pela Roma dificultou sua tarefa e que a responsabilidade não é apenas do jogador.

Mourinho disse, conforme publicou o "AS": "No primeiro tempo, o erro foi meu, ou do Gasperini. Ele colocou Soulé naquela posição, e Wesley nos superava constantemente em situações de dois contra um. Foi difícil para o Vini".

E acrescentou: "No segundo tempo, dei a ele liberdade para jogar por outro lado. Wesley gastou sua energia diante de Diouanda. O Vini perdeu uma bola que não deveria ter perdido (a bola do segundo gol da Roma), mas acabou. Eu também cometo erros".

Mourinho lamentou a coincidência da suspensão de quatro partidas no Campeonato Espanhol com a melhora na condição do jogador, dizendo: "É uma pena que isso aconteça agora, depois de ele começar a recuperar seu nível e a se sentir feliz novamente".

Sobre a irritação de Vinicius com a substituição, o treinador disse: "É natural que ele não esteja feliz. Se fizesse o que muitos fazem, como jogar a garrafa de água, isso eu não gosto. A frustração é algo natural, mas ele estava muito feliz com a vitória depois da partida".

Ele também explicou que o jogador conseguiu lidar com suas emoções apesar das circunstâncias em torno dele antes do confronto, acrescentando: "O jogador tenta controlar suas emoções. E eu também tive de fazer isso para jogar aqui, no estádio do meu time e entre pessoas que amo. O jogador também precisa ter essa capacidade, e ele lidou bem com a situação em grande medida".

Mourinho reforçou novamente que Gasperini foi o responsável pelas dificuldades enfrentadas por Vinicius no primeiro tempo, dizendo: "O primeiro tempo é mérito do Gasperini, e isso é algo positivo. Não é culpa do Vinicius, mas sim do Gasperini".

O Real Madrid encontra na Liga dos Campeões um alívio após os tropeços no Campeonato Espanhol?

Sobre a importância da vitória diante das pressões que o time enfrenta, Mourinho recusou fazer qualquer ligação entre o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões, afirmando que somar seis pontos nas duas primeiras rodadas dá ao Real Madrid um impulso importante, mas isso não significa que a missão esteja encerrada.

E disse: "O Campeonato Espanhol é o Campeonato Espanhol, e a Liga dos Campeões é a Liga dos Campeões. Somamos seis pontos em duas partidas. A competição ainda não terminou, mas isso é muito importante para nós. Ainda temos seis partidas pela frente e já enfrentamos adversários do mais alto nível".

Mourinho elogia Espí e abre a porta para sua chance com a ausência de Mbappé

Ao encerrar sua fala, Mourinho elogiou o atacante Carlos Espí, falando sobre sua evolução e as oportunidades que poderá receber no Real Madrid, especialmente diante da dificuldade de competir com Kylian Mbappé pela posição de titular.

E disse: "Ele continua evoluindo. Devo dizer que, quando surgiu a possibilidade da saída do Gonzalo, de quem eu gostava muito e que foi um bom negócio para o Real Madrid, me apresentaram três nomes, e Espí era um deles, e fizeram um trabalho muito bom".

E acrescentou: "Para um atacante, jogar no mesmo time que o Kylian não é algo fácil. Não é fácil escalar um jogador como ele por rotação, dada a sua qualidade".