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Thomas Frank foi apresentado oficialmente como novo técnico do Crystal Palace e não demorou a falar de sua passagem complicada pelo Tottenham. Ao se preparar para tirar o Palace da zona de rebaixamento da Premier League, o dinamarquês sugeriu que há mais a contar sobre sua curta passagem pelo clube do norte de Londres.

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Frank assume o Palace após passagem turbulenta pelo Tottenham

O Crystal Palace contratou o dinamarquês de 53 anos na segunda-feira, com vínculo até junho de 2029, para substituir Pierre Sage. A apresentação, na tarde de quinta-feira, marcou o primeiro trabalho de Frank como técnico desde que o Tottenham o demitiu, no início deste ano, após menos de oito meses no cargo.

Antes da passagem conturbada pelo clube do norte de Londres, Frank consolidou o Brentford na Premier League e recebeu uma indicação ao prêmio de Técnico do Ano. Depois da demissão do Tottenham, viajou pelo Japão, pela Austrália e pela Dinamarca antes de assumir o Palace.

Dinamarquês promete falar mais sobre saída do Tottenham no futuro

À espera de perguntas sobre seu ex-clube, Frank admitiu: "Sei que hoje estão falando muito de mim". Embora tenha mantido o foco no Palace, ele sugeriu que a história completa de sua saída do Tottenham virá à tona.

"É algo sobre o qual eu... talvez um dia conte um pouco mais", disse Frank. "Entendo por que isso também desperta interesse. Acho que hoje o assunto é mais o Palace, de modo geral. O que posso dizer? Sempre disse que, no dia em que fosse demitido, teria tempo para viajar. Então, acho que superei isso relativamente rápido."

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Ele acrescentou: "Mas, claro, você quer ter sucesso, e sou competitivo. Então, acho que essa resposta provavelmente exige um pouco mais de tempo, algo que terei prazer em fazer um dia."

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Gafe com copo do Arsenal ainda intriga novo técnico do Palace

A passagem de Frank pelo Tottenham começou a desandar em janeiro, quando ele foi fotografado bebendo em um copo de café do Arsenal antes da derrota por 3 a 2 para o Bournemouth. Para os torcedores já insatisfeitos com seu estilo de jogo, a gafe foi a gota d'água. Uma sequência de cinco partidas sem vitória na liga selou sua demissão um mês depois.

Perguntado se poderia usar por engano um copo do Brighton, grande rival do Palace, Frank sorriu. "Espero que não", respondeu, antes de acrescentar: "Ainda acho que é uma história fantástica."

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Ele continua sem entender a reação ao erro involuntário: "Sei lá, ainda não entendo como alguém pode achar que eu beberia de propósito em um copo de um time adversário de que os torcedores não gostam. Vamos lá. Mas que história para discutir, hein?"

Luta contra o rebaixamento e desafio na Liga Europa pela frente

Frank terá de enfrentar de imediato o desafio de tirar o Crystal Palace da última posição da Premier League, a começar pela visita ao Coventry no sábado. Interromper rapidamente a má fase nas competições nacionais é fundamental para impulsionar a luta pela permanência.

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Ele também precisará conciliar os compromissos europeus, já que o Palace receberá a Real Sociedad pela Liga Europa na próxima quinta-feira. Administrar o desgaste nas duas frentes será crucial para o dinamarquês recuperar seu prestígio na Premier League.