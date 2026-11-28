Compartilhar Siga GOAL no Google

A Federação Espanhola de Futebol esclareceu um dos lances mais polêmicos da derrota do Real Madrid para o Alavés ao divulgar a gravação da conversa entre o árbitro de campo, Soto Grado, e os árbitros de vídeo. O áudio revela as palavras que antecederam a anulação do pênalti que ele havia marcado para o time merengue e, em seguida, a expulsão de Jude Bellingham por simulação dentro da área.

Publicidade

A gravação divulgada pela Federação Espanhola mostrou os detalhes da revisão do lance. Os árbitros de vídeo intervieram para avisar Soto Grado de que o jogador do Real Madrid tinha caído sem que houvesse falta do defensor do Alavés e garantiram que o adversário não havia tocado em Bellingham. Por isso, o árbitro foi até o monitor rever a jogada antes de tomar a decisão final.

Durante a conversa, os árbitros de vídeo explicaram ao juiz que Bellingham caiu sem ter sido tocado pelo jogador do Alavés, indicando que não houve contato que justificasse a marcação do pênalti. Soto Grado já havia apontado a marca da cal, sob protestos dos jogadores do time visitante, que pediam a anulação da decisão e afirmavam que o meio-campista inglês tentou cavar uma falta indevidamente.

Depois de ver o replay, Soto Grado definiu sua posição com uma frase clara: “Vou anular o pênalti e advertir o jogador por simulação”. Assim, voltou atrás na decisão inicial e mostrou o segundo cartão amarelo a Bellingham, seguido do vermelho, por considerar que a queda do jogador não foi resultado de uma entrada do adversário, mas sim uma tentativa de conseguir um pênalti.

O lance aconteceu nos minutos finais da partida, quando o Real Madrid perdia por 2 a 1 e intensificava a pressão em busca do empate, enquanto o Alavés recuava para o seu campo de defesa para segurar a vantagem. A chance dos donos da casa de ganhar um pênalti que poderia recolocá-los no jogo acabou se transformando em um duro golpe, com um de seus principais jogadores expulso antes do fim do confronto.

Publicidade Publicidade

As consequências da decisão não se limitaram à oportunidade perdida pelo Real Madrid de empatar. Elas se estendem também ao próximo compromisso, contra a Real Sociedad, já que Bellingham cumprirá suspensão de uma partida após receber o segundo amarelo no lance revisado pelo VAR. Com isso, o técnico José Mourinho perde uma das peças mais importantes do seu meio-campo, ainda mais porque o jogador foi um dos nomes que mais tentaram comandar o ataque durante o jogo.