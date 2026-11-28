A gravação divulgada pela Federação Espanhola mostrou os detalhes da revisão do lance. Os árbitros de vídeo intervieram para avisar Soto Grado de que o jogador do Real Madrid tinha caído sem que houvesse falta do defensor do Alavés e garantiram que o adversário não havia tocado em Bellingham. Por isso, o árbitro foi até o monitor rever a jogada antes de tomar a decisão final.
Durante a conversa, os árbitros de vídeo explicaram ao juiz que Bellingham caiu sem ter sido tocado pelo jogador do Alavés, indicando que não houve contato que justificasse a marcação do pênalti. Soto Grado já havia apontado a marca da cal, sob protestos dos jogadores do time visitante, que pediam a anulação da decisão e afirmavam que o meio-campista inglês tentou cavar uma falta indevidamente.
Depois de ver o replay, Soto Grado definiu sua posição com uma frase clara: “Vou anular o pênalti e advertir o jogador por simulação”. Assim, voltou atrás na decisão inicial e mostrou o segundo cartão amarelo a Bellingham, seguido do vermelho, por considerar que a queda do jogador não foi resultado de uma entrada do adversário, mas sim uma tentativa de conseguir um pênalti.
O lance aconteceu nos minutos finais da partida, quando o Real Madrid perdia por 2 a 1 e intensificava a pressão em busca do empate, enquanto o Alavés recuava para o seu campo de defesa para segurar a vantagem. A chance dos donos da casa de ganhar um pênalti que poderia recolocá-los no jogo acabou se transformando em um duro golpe, com um de seus principais jogadores expulso antes do fim do confronto.
As consequências da decisão não se limitaram à oportunidade perdida pelo Real Madrid de empatar. Elas se estendem também ao próximo compromisso, contra a Real Sociedad, já que Bellingham cumprirá suspensão de uma partida após receber o segundo amarelo no lance revisado pelo VAR. Com isso, o técnico José Mourinho perde uma das peças mais importantes do seu meio-campo, ainda mais porque o jogador foi um dos nomes que mais tentaram comandar o ataque durante o jogo.