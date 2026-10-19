Votação em andamento: vantagem esmagadora de Cristiano sobre Messi na disputa pelo maior vencedor da Bola de Ouro

A histórica rivalidade entre o argentino Lionel Messi, estrela do Inter Miami, e o português Cristiano Ronaldo, estrela do Al-Nassr, voltou à tona mais uma vez de maneira inédita.

E desta vez a disputa entre as duas lendas se renova por meio de uma iniciativa oficial da Bola de Ouro.

A plataforma oficial do prêmio lançou uma votação para escolher o maior vencedor de sua história, com a participação de dez lendas do futebol que conquistaram o prêmio pelo menos duas vezes.

A competição começou no início deste mês de outubro e vai durar até a meia-noite do dia 27 de outubro, no horário de Paris.

De acordo com a rede argentina " tycsports", os participantes devem escolher uma temporada específica entre aquelas em que a lenda conquistou o prêmio.

Além das duas maiores estrelas da era moderna, a lista inclui Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff e Alfredo Di Stéfano.

Um dos aspectos mais chamativos é que cada voto custa um euro, com um incentivo adicional que consiste em participar de um sorteio de dois ingressos para assistir à cerimônia deste ano e receber uma foto especial com o prêmio.

E os torcedores podem votar mais de uma vez, podendo até apoiar o mesmo vencedor, além de acompanhar os percentuais obtidos por cada indicado.

Até o momento, a Bola de Ouro conquistada por Cristiano Ronaldo em 2008 lidera a lista com 62% dos votos, um percentual muito elevado.

O craque português conquistou esse prêmio no auge de seu brilho pelo Manchester United, e foi o primeiro de seus cinco prêmios individuais.

Por outro lado, a Bola de Ouro conquistada por Messi em 2012 obteve apenas 13% do total de votos, apesar de ter coroado uma temporada histórica para o jogador.

A rede destacou que o apoio recebido pelo craque argentino se divide entre as oito vezes em que ele venceu o prêmio, sendo que o título de 2023, que veio após a conquista da Copa do Mundo no Catar com a seleção argentina, aparece em segundo lugar em popularidade para ele, com 9%.

Em seguida, vêm os prêmios de Cristiano Ronaldo de 2007 (7%) e 2016 (2%).

Já os demais prêmios de ambos os jogadores não ultrapassam 1%, enquanto alguns deles não apresentam nenhum percentual.