Votação da Torcida no Goal 50: Quem foram os melhores jogadores da temporada 2019/20?

A lista dos 50 melhores jogadores da última temporada será divulgada em 10 de novembro, e torcedores também poderão votar para eleger seus vencedores

Chegou a hora de relembrar a temporada passada. O prêmio Goal 50 está de volta, e você terá a chance de votar no seu vencedor na Votação da Torcida no Goal 50.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Depois da temporada atípica terminar no fim de agosto, a Goal celebrará os melhores atletas da campanha de 2019/20 com a nossa tradicional lista anual.

Mais times

Tudo o que você precisa fazer é selecionar o seus 10 jogadores favoritos na temporada passada entre os 100 selecionados abaixo. Há vários brasileiros na lista. O vencedor da Votação da Torcida será anunciado em 11 de novembro, quarta-feira.

Collect and utilize feedback data with SurveyGizmo. Please take my survey now

A votação se encerra no dia 31 de outubro, sábado, então seja rápido para não perder a oportunidade de votar nos seus jogadores favoritos!

Assim como nos anos anteriores, os vencedores do Goal 50 serão selecionados pelos jornalistas da Goal espalhados pelo mundo, que já enviaram os seus votos.

Os vencedores - homens e mulheres - serão anunciados em 10 de novembro às 8h (horário de Brasília) na revelação da lista completa dos 50 melhores jogadores.

O vencedor do Goal 50 no ano passado, Virgil van Dijk, é um dos nomes do que concorrem ao prêmio depois do domínio dos Reds no título da Premier League.

Mais artigos abaixo

Há também um grande número de jogadores do de Munique após a tríplice coroa, com o time de Hansi Flick fechando a histórica temporada com a vitória contra o na final da Liga dos Campeões no fim de agosto.

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, outros vencedores do Goal 50, também estão no páreo, que conta com um grande número de jovens jogadores que tentam assumir o topo do futebol nos próximos anos, como Kylian Mbappé, Erling Haaland e Mason Greenwood.