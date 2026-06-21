Vontade de vomitar à noite? A esta hora horrível, a seleção holandesa joga as oitavas de final, caso tenha terminado em primeiro lugar no grupo

A seleção holandesa está a caminho de chegar às oitavas de final da Copa do Mundo. O mesmo vale para o Japão, que na madrugada de sábado para domingo derrotou a Tunísia (0 a 4), já eliminada. A grande dúvida agora é: caso a Oranje chegue à segunda fase, a que horas será disputada a partida e quem serão os possíveis adversários?

A FIFA divulgou, antes da Copa do Mundo, os critérios que determinam a classificação nos diversos grupos, caso a soma de pontos não seja suficiente para decidir o resultado. Em caso de empate em pontos, a federação mundial de futebol leva em consideração cinco critérios para definir o resultado final.

Primeiro, analisa-se o resultado dos confrontos diretos entre as seleções; em seguida, o saldo de gols. Só então são levados em consideração os gols marcados na fase de grupos. O quarto critério é a classificação de fair play e, se isso também não resolver, a FIFA recorre a um sorteio.

A classificação de fair play é aplicada durante a fase de grupos. Cada cartão amarelo vale um ponto negativo, e cada cartão vermelho indireto (dois amarelos, resultando em vermelho) vale três pontos negativos. Um cartão vermelho direto rende quatro pontos negativos. Um cartão vermelho direto recebido por um jogador que já havia recebido um amarelo antes vale cinco pontos negativos. O país com o menor número de pontos negativos termina no topo da classificação.

O Japão não recebeu nenhum cartão amarelo ou vermelho contra a Holanda. Já os jogadores da Seleção Holandesa Micky van de Ven, Crysencio Summerville e Memphis Depay foram punidos com cartões. O Japão, portanto, está à frente da seleção holandesa na classificação de fair play. Se os japoneses também tivessem recebido três cartões amarelos, a seleção holandesa teria ficado em melhor posição. O ranking da FIFA teria então sido decisivo, com a Holanda na oitava posição e o Japão na décima sétima.

A seleção japonesa, mais uma vez, não recebeu nenhum cartão amarelo ou vermelho durante a ampla vitória sobre a Tunísia. A seleção holandesa também não recebeu nenhum cartão na vitória por 5 a 1 sobre a Suécia.

A Holanda, aliás, é o país com melhor classificação no Grupo F. Portanto, se os países terminarem com o mesmo número de pontos e a FIFA não conseguir distinguir entre eles por meio dos diversos critérios, a Seleção Holandesa sempre sairá vencedora.

Caso a Seleção Holandesa vença o Grupo F, a partida das oitavas de final será no dia 30 de junho, às 03h da madrugada. Se ficar em segundo lugar, a partida será no dia 29 de junho, com o pontapé inicial às 19h. Se ficar em terceiro lugar, ainda há vários cenários possíveis em termos de data.

Se a Holanda vencer o grupo, enfrentará o segundo colocado do grupo C, que atualmente é o Marrocos. Se ficar em segundo lugar, enfrentará o vencedor desse grupo, que atualmente é liderado pelo Brasil. Se ficar em terceiro lugar, a seleção holandesa dependerá dos resultados dos outros grupos, já que os oito melhores terceiros colocados também avançam.