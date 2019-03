Vontade de superar Messi motiva Cristiano Ronaldo, avalia Kaká

Em entrevista a jornal italiano, brasileiro também falou sobre o Milan e elogiou Lucas Paquetá e Krzysztof Piatek

Para o brasileiro Kaká, o último brasileiro a ser o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo usa sua rivalidade com Lionel Messi para seguir motivado aos 34 anos.

Em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o brasileiro diz que se surpreende ao ver Cristiano Ronaldo jogar nesse nível durante tantos anos. "Acredito que exista um efeito Messi, um desafio infinito, esse desejo de sempre se superar. Aos 34 anos e depois de tanto sucesso, Cristiano ainda encontra motivações surpreendentes."

Mais artigos abaixo

Kaká e Ronaldo foram contratados juntos pelo em 2009. Desde então Ronaldo foi eleito o melhor do mundo em cinco oportunidades, mesmo número de Messi.

O brasileiro ainda usou a entrevista para elogiar Krzysztof Piatek e Lucas Paquetá, comparado por muitos com o próprio Kaká, jovens promessas do seu ex-clube, o . "Ver Paquetá jogar bem pelo Milan me faz lembrar dos meus anos lá", disse.

Sobre o Piatek, Kaká elogiou seu posicionamento e faro de gol, mas pediu o fim das comparações com Andriy Shevchenko. "Eles vão construir a história deles, não precisam pensar na história dos outros."