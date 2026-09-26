Voltou na quinta edição: Omã dá à seleção da Arábia Saudita uma conquista ausente por 47 anos

A seleção da Arábia Saudita conquistou um feito que não acontecia há 47 anos, após uma grande vitória sobre Omã na Copa do Golfo Arábico, a "Golfo 27".

A seleção saudita venceu a sua rival de Omã pelo placar de 3 a 0, na partida que reuniu as duas equipes neste sábado, no estádio Inma, em Jidá, na segunda rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.

A vitória foi a segunda consecutiva da seleção saudita, depois de vencer a primeira partida diante do Kuwait por 1 a 0, chegando a 6 pontos, com os quais ocupa a liderança do Grupo 1, com dois pontos de vantagem sobre o Iraque, que aparece na segunda colocação.

Segundo o jornal saudita "Al-Riyadhia", esta é a primeira vez que a seleção saudita consegue vencer as duas primeiras partidas da Copa do Golfo Arábico em cerca de 47 anos.

A última vez que a Arábia Saudita havia feito isso foi na edição "Golfo 5", em 1979, quando venceu os Emirados Árabes Unidos por 2 a 1 e, em seguida, a própria seleção de Omã por 4 a 0.

O curioso é que a seleção saudita não conseguiu vencer aquele torneio apesar desse feito, já que o título ficou com a seleção do Iraque, que venceu todas as suas partidas e se consagrou na liderança da competição com 18 pontos, enquanto a Arábia Saudita ficou em terceiro, atrás do Kuwait, o vice-campeão.

Vale lembrar que a seleção saudita é a primeira classificada às semifinais da "Golfo 27", e precisa apenas de um empate com o Iraque na terceira rodada, na próxima terça-feira, para garantir a liderança do grupo.