Voltou, mas não voltou: Iker Casillas prepara adeus aos gramados

Em recuperação do infarto no miocárdio, goleiro espanhol se reapresenta no Porto e acerta detalhes finais da despedida

"Quem diria, olha só quem apareceu hoje...".

Iker Casillas surpreendeu alguns companheiros na manhã desta segunda-feira, durante a reapresentação oficial do elenco do . Muitos deles não contavam com a presença do veterano goleiro, que há dois meses sofreu um infarto do miocárdio, e sussurraram entre si o fascínio daquele momento.

Como era esperado, o ídolo espanhol não treinou e nem sequer fez os habituais exames médicos de início de pré-temporada - continua um trabalho especial de recuperação e repouso. Ainda assim, acompanhou praticamente todas as atividades do dia de forma bastante atenta.

"De volta ao trabalho. Primeiro dia", escreveu, nas redes sociais.

Aos 38 anos, Casillas, na verdade, está acertando os detalhes finais do (forçado) adeus aos gramados. O anúncio ainda não tem data marcada, mas o clube português há semanas já conta com a aposentadoria do camisa 1, tendo, inclusive, entrado forte no mercado de verão europeu atrás de dois novos goleiros. O tcheco Tomas Koubek, do , e o eslovaco Dominik Greif, do Slovan Bratislava, são os mais cotados.

Referência interna, sendo elogiado constantemente por orientar os companheiros, sobretudo os mais jovens, o espanhol tem mais um ano de contrato com o Porto (com opção de renovação automática por mais um ano). A pedido do presidente Pinto da Costa, vai permanecer na estrutura dos dragões, inicialmente com um cargo administrativo.

Em desde 2015, quando deixou o depois de 16 temporadas de sucesso no time profissional, Iker Casillas é apaixonado pelo Porto. Pelo clube e também cidade. Sente-se em casa e, por isso, não pensa em voltar tão cedo à , principalmente agora que tem pela frente o desafio de inspirar ainda mais as novas gerações.