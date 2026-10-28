A maldição francesa chegou ao fim no clube saudita Al-Nassr, horas antes da partida contra o Al-Khaleej pela Roshn Saudi League.

O Al-Nassr recebe o Al-Khaleej, amanhã, quinta-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riad, pela décima segunda rodada da Roshn Saudi League.

E, 24 horas antes da partida, o jornalista saudita Ali Al-Anzi anunciou o retorno do zagueiro francês Mohamed Simakan à lista do time, após sua recuperação da lesão que sofreu no período anterior e sua participação nos treinos coletivos.

Simakan não será o único retorno, pois estará acompanhado pelo ponta saudita Abdulrahman Ghareeb, depois de ele também ter se recuperado da lesão que o incomodava no período anterior.

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Por outro lado, outro jogador francês ficará ausente da partida, o ponta Kingsley Coman, por não estar em condições de jogo, apesar de seu retorno aos treinos coletivos ontem, terça-feira.

A dupla francesa Coman e Simakan ficou ausente nas duas últimas partidas do time da capital na Roshn Saudi League, contra o NEOM e o Al-Faisaly, por conta de lesão.

A dupla deveria ficar ausente do Al-Nassr em 4 partidas, porém duas delas foram adiadas, contra o Al-Ahli pela Roshn Saudi League e o Al-Wasl dos Emirados Árabes Unidos pela Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Vale lembrar que o Al-Nassr ocupa a segunda posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 25 pontos, a dois pontos de distância do líder Al-Hilal, e à frente do Al-Qadisiyah, terceiro colocado, pelo saldo de gols, sendo que este disputou uma partida a mais.