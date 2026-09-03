"Voltarei ao Real Madrid sob uma condição": Modric dispara mensagens fortes sobre o "Cristiano dos 50 anos", Mourinho e o caso Negreira

Luka Modric, jogador do Milan, afirmou que ainda é e continuará sendo torcedor do Real Madrid, revelando o profundo amor que tem por seu atual clube desde a infância.

Em uma entrevista extensa ao jornal "AS", Modric disse: "Sinto-me bem. Estou muito feliz com minha vida em Milão. Desde o primeiro dia, fui recebido calorosamente pelo clube e pela torcida, e é isso que me deixa feliz. A cidade é linda e é diferente de Madri, mas também gosto dela. Aproveito meu tempo aqui e estou feliz".

E completou: "O Real Madrid é o maior clube da história, e o Milan é um grande clube, o segundo com mais títulos europeus depois do clube merengue, e isso é uma prova de sua grandeza. É verdade que eles não conquistam o título há muito tempo, mas ainda são um clube histórico, de tradição, e tudo o que precisam é recuperar o nível que tinham nos anos 1990, nos anos 2000 e depois disso".

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E Luka acrescentou: "Cresci assistindo a muitos jogos do futebol italiano porque a Itália é perto da Croácia, e eu acompanhava com paixão, pois naquela época talvez fosse a liga mais forte do mundo, como é o caso da Premier League agora, e tinha jogadores incríveis. O Milan era meu time favorito na infância, o time que eu admirava. No fim, nunca imaginei que meu caminho me traria até aqui, mas a vida guarda surpresas para nós, e aqui estou".

O conselho de Ancelotti a Modric

Sobre o que Ancelotti lhe disse a respeito do Milan, respondeu: "Quando estávamos em Madri, às vezes conversávamos sobre o Milan, e ele me contava sua experiência e sua história com o Milan. Ele me ligou quando soube que eu não continuaria no Madri, e que ele também não continuaria. Ligou-me alguns dias depois porque estava a par do assunto do Milan, já que eles haviam perguntado sobre mim a ele".

Quanto à sua aposentadoria após completar 41 anos, disse: "Parece existir uma ideia comum de que, quando a pessoa atinge certa idade, é melhor se aposentar e sair de cena, mas eu não vejo dessa forma, desde que eu me sinta satisfeito, porque essa é a minha vida. Amo o que faço; amo mesmo o futebol, e sou feliz e me divirto com ele. Exerço este trabalho há mais de 30 anos, comecei quando era criança, aos seis anos de idade, e sei que ele não pode durar tanto quanto outros empregos". E apontou: "Mas, para mim, isto não é um emprego, é algo que amo. E quando você faz algo que ama, não o encara como trabalho. É algo de que aproveito todos os dias, e enquanto eu me sentir satisfeito e perceber que consigo cumprir o que é exigido de mim ou o que devo fazer, quero continuar. Até quando isso vai durar? Sei que o fim está se aproximando, mas não sei se será este ano ou no ano que vem".





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Cristiano Ronaldo, um fenômeno e um monstro implacável

Modric recebeu uma pergunta sobre Cristiano Ronaldo e a capacidade dele de chegar a 1000 gols, e disse: "Não, não. Cristiano é um jogador incrível; é um fenômeno, um monstro implacável, e não tenho dúvida de que ele alcançará esse número. Tudo o que ele fez, e tudo o que continua fazendo, a forma como compete e como se doa ao máximo, jogo após jogo, é algo admirável".

E prosseguiu: "Tenho um carinho especial por ele pelo que conquistamos juntos no Real Madrid, e por isso desejo que ele alcance esse número o quanto antes. Mas ele ainda tem pelo menos mais um ano pela frente, e tenho certeza, como disse, de que ele conseguirá. Isso é inacreditável. Não sei até quando ele vai querer continuar jogando, mas ele seguirá marcando gols mesmo que queira continuar até os cinquenta anos. Seu talento para marcar gols é incrível, e, acima de tudo, sua personalidade, sua fé e sua autoconfiança; tudo isso é inacreditável".

Sobre a eliminação da Copa do Mundo diante de Portugal, comandado por Ronaldo, comentou: "Foi uma derrota muito frustrante. Acho que fizemos uma grande partida, e fomos o melhor time em relação a Portugal, especialmente no segundo tempo, e poderíamos ter decidido a partida mais cedo. Já em relação à tecnologia, acho que ela é útil para o futebol em alguns aspectos, mas vejo que é usada de forma ruim e seletiva, para determinar quem é o mais forte ou algo assim. Não gosto de falar sobre essas coisas, mas naquela partida não se tratava apenas do último gol, mas também do pênalti".

Quanto à partida entre Espanha e Croácia no dia 26 de setembro e à possibilidade de participar dela, Luka disse: "Bem, primeiro preciso decidir e conversar com a federação e com o novo treinador, que acabou de começar. Temos uma relação excelente. Comecei minha carreira na seleção nacional com ele na seleção sub-21. O primeiro a me convocar para a seleção principal foi Zlatko Kranjcar, mas, depois da Copa do Mundo, chegou Slaven Bilic, que é o treinador atual, e passamos seis anos juntos, durante os quais alcançamos muitas conquistas".

O retorno de Mourinho ao Real Madrid

Sobre o retorno de Mourinho ao Real Madrid, disse: "Você pode ver, pelos primeiros jogos, que este é um Real Madrid diferente, um Real Madrid aterrorizante, e é isso que me agrada. Acho que a contratação de Mourinho foi uma decisão muito sensata por parte do clube, pois ele é a melhor opção para o cargo, considerando o time e tudo mais".

E prosseguiu: "Ele conhece bem o clube, é um vencedor, tem uma personalidade admirável, e tenho por ele um apreço especial porque foi ele quem me trouxe para cá, sendo o fator mais importante na minha chegada. Ele disse ao clube: quero ele ou mais ninguém. Por isso tenho por ele todo esse carinho e respeito. Meu único arrependimento é não ter trabalhado com ele por mais tempo".

E afirmou: "Trabalhei com ele por um ano e aprendi muito sobre como desempenhar meu trabalho da melhor forma possível, como lutar, como me doar ao máximo... Sua forma de preparar as partidas era incrível. Eu entrava em campo sabendo exatamente o que iria acontecer. Acho que ele é a melhor opção, e que trará muita alegria à torcida do Real Madrid, e o Real Madrid será um time muito perigoso em todas as competições".

E continuou: "Mourinho é especial para mim por causa da sua luta para me contratar; isso é algo inesquecível. Faria qualquer coisa por ele. Embora não conversemos muito, às vezes trocamos mensagens, mas sempre lhe desejo toda a sorte. Acho que ele está no lugar certo porque está no melhor clube do mundo, e é um dos melhores treinadores da história. Essa parceria é excelente, e certamente vai preocupar os outros times".

O amor da torcida, a maior conquista de Modric

Sobre a despedida da torcida do Real Madrid, Modric comentou: "Considero minha maior conquista, apesar de ter vencido muitos títulos, o amor da torcida do Real Madrid. É difícil para mim encontrar as palavras certas para expressar minha gratidão por esse grande amor. Senti isso desde o primeiro dia, mesmo durante aquele período meio difícil quando cheguei. Senti, nas arquibancadas e nas ruas, o amor das pessoas por mim, e esse amor foi ficando cada vez mais forte com o passar do tempo. Para mim, isso é mais importante do que qualquer título".

Sobre ter conquistado mais títulos da Liga dos Campeões do que de La Liga, e o quanto isso tem relação com o famoso caso Negreira, Modric disse: "Bem, não sei. É uma situação realmente incomum. Não vou me estender muito sobre isso porque não gosto. Na minha época, por que vencemos mais a Liga dos Campeões do que títulos do Campeonato Espanhol? Acho que o motivo é que não estávamos focados nas coisas do dia a dia; achávamos que tínhamos bastante tempo para corrigir os erros, enquanto na Liga dos Campeões sabíamos que não podíamos nos permitir nenhum tropeço".

E prosseguiu: "Fizemos o que fizemos na Liga dos Campeões porque sabíamos que fracassar significava a eliminação da competição. No Campeonato Espanhol, sempre achávamos que éramos capazes de recuperar os pontos, mas o Barcelona era muito forte e não nos permitiria isso. Por essa razão, acho que vencemos menos títulos no Campeonato Espanhol em comparação com a Liga dos Campeões durante aquele período, mas eu não mudaria nada".

E continuou falando sobre o caso Negreira: "Claro que isso não é normal, mas eu não acompanho muito esse assunto. Não é normal, mas acho que nós também carregamos parte da responsabilidade por não termos vencido mais títulos de liga".





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A Bola de Ouro em 2018

Sobre quebrar a hegemonia de Cristiano e Messi na Bola de Ouro em 2018, Modric disse: "Sim, é algo inacreditável, é o maior prêmio individual de todos os tempos, não existe nada maior do que ele. E vencê-lo em uma era de jogadores excepcionais como Cristiano Ronaldo, e ainda com a presença de outros grandes jogadores disputando-o todos os anos, como Neymar e Karim Benzema, e muitos outros. Vencer foi uma sensação maravilhosa. Sinto uma felicidade imensa e uma grande satisfação por ter conquistado a Bola de Ouro quando vejo a lista de jogadores que a receberam".

E prosseguiu: "Além disso, por ser de um país pequeno, o desafio é sempre muito mais difícil para nós em comparação com jogadores de países grandes como Espanha, Itália, Alemanha e França; temos que nos esforçar o dobro. Essa sensação me deixa ainda mais orgulhoso desse prêmio. Mas sempre digo que a coisa mais importante é o time, e isso não muda. É um reconhecimento maravilhoso pela temporada especial que fiz com o Real Madrid e, acima de tudo, com a Croácia; e por isso estou muito feliz".

Sobre quem vencerá o prêmio este ano, respondeu: "Sinceramente, não sei, e não quero citar ninguém nem determinar quem merece mais. As pessoas votam e decidem o vencedor. Há vários candidatos do Real Madrid e de outros times. Vamos ver quem vai vencer; não quero entrar em nomes".

Sobre Mbappé, Bellingham e Vinícius, disse: "Eles são fantásticos. Estou muito feliz com a renovação do contrato de Vinícius com o clube; não teria sido visto como algo bom se ele não o tivesse feito, considerando tudo o que ele entrega. Kylian é incrível: a facilidade com que marca gols, sua velocidade e sua agilidade são impressionantes... Mas o mais próximo de mim é o Jude, porque é um meio-campista como eu".

Bellingham pode ser um capitão

E prosseguiu: "Sim, Bellingham pode ser um capitão. A torcida do Bernabéu valoriza sua dedicação e sua entrega em campo, pois ele se doa ao máximo. Eles não valorizam apenas o seu talento, mas também sua ética de trabalho. O que ele fez na Copa do Mundo e seu início neste ano é algo incrível; espero que ele continue assim".

Sobre a possibilidade de retornar ao Real Madrid após a aposentadoria e trabalhar em qualquer cargo, Modric disse: "Espero que isso aconteça. O Real Madrid é a minha casa e sempre será. Continuarei sempre sendo madridista pelo que vivi ali. Aqueles foram os melhores anos da minha vida profissional e pessoal. Espero voltar um dia, mas veremos em qual função. Sou uma pessoa que gosta de fazer bem o seu trabalho e de ser útil. Não voltaria ao Real Madrid apenas pelo meu nome, para estar lá sem realmente saber o que faço. Não conseguiria fazer um trabalho assim. Se eu voltar, quero ser útil, importante e uma peça essencial em qualquer coisa que eu faça".

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